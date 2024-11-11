Шакур Стивенсон раскритиковал Ломаченко из-за поведения украинца

Шакур Стивенсон после победы. Фото: instagram.com/realraediesel/

Известный американский боксер Шакур Стивенсон прокомментировал информацию об интересе к бою с Василием Ломаченко. Чемпион WBC в легком весе признал, что действительно был заинтересован в противостоянии с украинцем.

Стивенсон уже переключил внимание на другого соперника, сообщает Boxing News.

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Шакур Стивенсон продолжает держать интригу по поводу своего будущего соперника. Он хочет выйти на ринг с Джервонтой Дэвисом. В октябре у Стивенсона был назначен бой с Джо Кординой, однако Шакур не смог его провести из-за травмы.

Василий Ломаченко на ринге. Фото: скриншот YouTube

Что Стивенсон сказал о Ломаченко

Несколько лет назад Стивенсон неоднократно говорил о том, что хочет провести поединок с украинским боксером. Однако бой Шакура с Ломаченко так и не назначили. Теперь американец заявляется, что больше не заинтересован в таком противостоянии.

Стивенсон знает о том, что Ломаченко может в любой момент уйти из профессионального спорта. Стивенсон подтвердил, что давно отказался от идеи боя с Василием. Более того, он больше не уважает бывшего чемпиона мира. Стивенсон объяснил это тем, что что Ломаченко в последние годы перестал проявлять интерес к участию в боксерских боях.

Напомним, в Виннице состоялась церемония прощания с бывшим боксером Вячеславом Узелковым.

Украинский боксер Карен Чухаджян в ожесточенном бою проиграл известному сопернику.