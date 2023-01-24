Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі з футболу

У збірної Польщі з'явився новий головний тренер: це всесвітньо відомий фахівець
Колишнього головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша було призначено наставником національної команди Польщі.
Досвідчений фахівець став третім іноземним тренером в історії збірної Польщі після Лео Бенхаккера та Паулу Соузи, повідомляє офіційний сайт Польської футбольної спілки.
-
Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку
-
Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР
-
В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо
-
Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ
-
Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових
-
США можуть оголосити про передачу Україні танків Abrams, — WSJ
-
В Бердянську підірвали авто відомої колаборантки: що відомо
-
На Одещині поліцейські виявили наркотики на 11 мільйонів гривень
-
У збірної Польщі з'явився новий головний тренер: це всесвітньо відомий фахівець
-
Королівське поповнення: принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність
Відставка Міхневича
68-річного Фернанду Сантуша було оголошено новим головним тренером збірної Польщі. Місцева футбольна спілка прийняла рішення не продовжувати контракт з уже колишнім наставником "Кадри" Чеславом Міхневичем. Він вивів команду до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де його збірна поступилася Франції з рахунком 1:3. Міхневича критикували за те, що під його керівництвом команда грала надто обережно.
Логіка призначення Сантуша не цілком зрозуміла, оскільки його було звільнено зі збірної Португалії після Кубка Світу-2022 з тим самим формулюванням, що й Чеслав Міхневич.
Заслуги Сантуша
Проте португальський фахівець має досвід перемог на великих турнірах — це саме те, що необхідно полякам. Під керівництвом цього наставника збірна Португалії перемогла на Євро-2016, не вигравши в основний час жодного поєдинку плей-офф.
На ЧС-2022 у Катарі португальці дійшли до чвертьфіналу, де несподівано поступилися збірною Марокко. Це стало однією із причин звільнення Сантуша. Другою виявилася атмосфера у команді, яка погіршилася через те, що Кріштіану Роналду було позбавлено місця в основному складі.
Нагадаємо, новим головним тренером збірної Португалії став Роберто Мартінес. Незадовго до цього його було звільнено зі збірної Бельгії, яка не зуміла вийти з групи на Мундіалі в Катарі.