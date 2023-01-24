Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі з футболу

Колишній наставник португальської збірної має вивести поляків на Євро-2024

Колишнього головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша було призначено наставником національної команди Польщі.

Досвідчений фахівець став третім іноземним тренером в історії збірної Польщі після Лео Бенхаккера та Паулу Соузи, повідомляє офіційний сайт Польської футбольної спілки.

Відставка Міхневича

68-річного Фернанду Сантуша було оголошено новим головним тренером збірної Польщі. Місцева футбольна спілка прийняла рішення не продовжувати контракт з уже колишнім наставником "Кадри" Чеславом Міхневичем. Він вивів команду до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі, де його збірна поступилася Франції з рахунком 1:3. Міхневича критикували за те, що під його керівництвом команда грала надто обережно.

Логіка призначення Сантуша не цілком зрозуміла, оскільки його було звільнено зі збірної Португалії після Кубка Світу-2022 з тим самим формулюванням, що й Чеслав Міхневич.

Заслуги Сантуша

Проте португальський фахівець має досвід перемог на великих турнірах — це саме те, що необхідно полякам. Під керівництвом цього наставника збірна Португалії перемогла на Євро-2016, не вигравши в основний час жодного поєдинку плей-офф.

На ЧС-2022 у Катарі португальці дійшли до чвертьфіналу, де несподівано поступилися збірною Марокко. Це стало однією із причин звільнення Сантуша. Другою виявилася атмосфера у команді, яка погіршилася через те, що Кріштіану Роналду було позбавлено місця в основному складі.

Нагадаємо, новим головним тренером збірної Португалії став Роберто Мартінес. Незадовго до цього його було звільнено зі збірної Бельгії, яка не зуміла вийти з групи на Мундіалі в Катарі.