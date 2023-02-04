Котовський виграв Кубок світу з лижної акробатики у США

Дмитро Котовський виконав найскладніший стрибок в історії

Український фрістайліст Дмитро Котовський на змаганнях Кубка світу з лижної акробатики в американському Дір-Вєллі здійснив надскладний стрибок та став чемпіоном. 21-річний учасник Олімпійських ігор блискуче виконав найскладніший стрибок в історії — потрійне сальто з п’ятьма гвинтами "фул-тріпл-фул-фул".

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України

У фіналі чоловічих змагань спортсмен з Рівного виконав стрибок "Ураган" (складність – 5.2 бали). Котовський набрав 138,82 бала та завоював золото.

Цей стрибок має назву "Ураган", адже його назвав віцечемпіон Олімпіади-2010 американець Джерет Петерсон, який першим виконав цей трюк. І, до речі, до цього часу Петерсон залишався єдиним спортсменом, який робив подібне сальто.

Найближчого суперника – срібного призера китайця Лі Тяньма він випередив на 18,85 бали, а сума 138,32, яку він отримав за свій виступ у суперфіналі, стала рекордною не лише для нього, а для всього фристайлу України. Це п'ятий тріумф в історії чоловічої лижної акробатики на рівні Кубка світу.

До цього Котовський брав участь у зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні, де посів 15 місце, а також вигравав 2 медалі етапів Кубку світу з фристайлу в цьому сезоні.

Четверте місце у змаганнях в Дір-Вєллі посів українець Володимир Кушнір. Ще один представник України Максим Кузнєцов завершив змагання на шостій позиції.

Нагадаємо, що раніше володар золотої медалі зимних Олімпійських ігор в Пхеньяні та срібної нагороди в Пекіні Олександр Абраменко завершив кар’єру через травму. Тож тепер Україна буде чекати олімпійських нагород від нових молодих зірок.

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