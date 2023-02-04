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"Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

4 февраля 2023 14:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Котовский выиграл Кубок мира по лыжной акробатике в США
Дмитрий Котовский выполнил самый сложный скачок в истории
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский на соревнованиях Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Велье совершил сверхсложный скачок и стал чемпионом. 21-летний участник Олимпийских игр блестяще исполнил самый сложный скачок в истории — тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл-фул-фул".

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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В финале мужских соревнований спортсмен из Ровно выполнил скачок "Ураган" (сложность – 5.2 балла). Котовский набрал 138,82 балла и завоевал золото.

Этот скачок называется "Ураган", ведь его назвал вице-чемпион Олимпиады-2010 американец Джерет Петерсон, первым исполнивший этот трюк. И, кстати, до этого времени Петерсон оставался единственным спортсменом, делавшим подобное сальто.

Ближайшего соперника – серебряного призера китайца Ли Тяньма он опередил на 18,85 балла, а сумма 138,32, полученная за свое выступление в суперфинале, стала рекордной не только для него, а для всего фристайла Украины. Это пятый триумф в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.

До этого Котовский принимал участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 15 место, а также выигрывал 2 медали этапов Кубка мира по фристайлу в этом сезоне.

Четвертое место в соревнованиях в Дир-Велье занял украинец Владимир Кушнир. Еще один представитель Украины Максим Кузнецов завершил состязание на шестой позиции.

Напомним, что ранее обладатель золотой медали зимних Олимпийских игр в Пхеньяне и серебряной награды в Пекине Александр Абраменко завершил карьеру из-за травмы. Теперь Украина будет ждать олимпийских наград от новых молодых звезд.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть из-за решения МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.

 

 

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