Котовский выиграл Кубок мира по лыжной акробатике в США

"Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский на соревнованиях Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Велье совершил сверхсложный скачок и стал чемпионом. 21-летний участник Олимпийских игр блестяще исполнил самый сложный скачок в истории — тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл-фул-фул".
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
-
Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра
-
Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла
-
Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ
-
Даниил Гетманцев рассказал, зачем россия наращивает продажу валюты
-
Сколько кибератак осуществили россияне против Украины с начала войны
-
Когда появится свет в Одессе: Укрэнерго прокомментировало ситуацию
-
"Пряники" закончились: оккупанты блокируют в Запорожской области гуманитарную помощь
-
Пропагандисты из Russia Today пожаловались на репрессии в Германии и закрыли там свой телеканал
-
"Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только
-
Свет будут выключать реже: в Укрэнерго отчитались о состоянии энергосистемы в Украине
В финале мужских соревнований спортсмен из Ровно выполнил скачок "Ураган" (сложность – 5.2 балла). Котовский набрал 138,82 балла и завоевал золото.
Этот скачок называется "Ураган", ведь его назвал вице-чемпион Олимпиады-2010 американец Джерет Петерсон, первым исполнивший этот трюк. И, кстати, до этого времени Петерсон оставался единственным спортсменом, делавшим подобное сальто.
Ближайшего соперника – серебряного призера китайца Ли Тяньма он опередил на 18,85 балла, а сумма 138,32, полученная за свое выступление в суперфинале, стала рекордной не только для него, а для всего фристайла Украины. Это пятый триумф в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.
До этого Котовский принимал участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 15 место, а также выигрывал 2 медали этапов Кубка мира по фристайлу в этом сезоне.
Четвертое место в соревнованиях в Дир-Велье занял украинец Владимир Кушнир. Еще один представитель Украины Максим Кузнецов завершил состязание на шестой позиции.
Напомним, что ранее обладатель золотой медали зимних Олимпийских игр в Пхеньяне и серебряной награды в Пекине Александр Абраменко завершил карьеру из-за травмы. Теперь Украина будет ждать олимпийских наград от новых молодых звезд.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть из-за решения МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.