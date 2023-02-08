"Це мало статися": Карім Абдул-Джаббар поділився думкою про рекорд Леброна Джеймса
Легендарний американський баскетболіст Карім Абдул-Джаббар прокоментував гру форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, який встановив рекорд НБА за кількістю набраних очок за всю кар'єру.
Досягнення Абдул-Джаббара трималося з 1988 року, нагадує ESPN.
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75-річний Карім Абдул-Джаббар був присутній на грі "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Оклахома-Сіті Тандер". Господарі майданчика поступилися супернику, але у грі сталася подія, яка нікого не залишила байдужою.
Дань пошана від Легенди баскетболу
38-річний Леброн Джеймс зумів перевершити досягнення Каріма Абдул-Джаббара, котрий і сам віддав "Лос-Анджелес Лейкерс" 14 років кар'єри. Форвард набрав 38390 очок за свою кар'єру, у той час, як в Абдул-Джаббара залишається 38387 балів.
"Рано чи пізно це мало статися, рекорди не вічні. Мені завжди було цікаво, хто саме стане новим рекордсменом. Але я не сумнівався, що це буде чудовий баскетболіст.
Кар'єра Леброна — це історія домінування в спорті. Вона триває вже 20 років, а він так само ефективний, як і раніше. Необхідно віддати йому належне за те, як він грав і в цьому матчі, і у всіх своїх поєдинках. Джеймс має лідерські якості та завжди прагне бути найкращим", — розповів Карім Абдул-Джаббар.
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