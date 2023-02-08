Джо Байден та Кіліан Мбаппе привітали Леброна Джеймса з рекордом НБА
Форвард баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продовжує отримувати привітання з усього світу. Ветеран встановив рекорд НБА за кількістю набраних за кар'єру очок.
Баскетболіста привітала родина, інші спортсмени та навіть президент США, повідомляє портал Новини.LIVE.
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38-річний Леброн Джеймс був одним із лідерів "Лос-Анджелес Лейкерс" у поєдинку з Оклахома-Сіті Тандер". Попри те, що його команда поступилася, ветеран надав уболівальникам привід для радості.
Форвард набрав 38390 очок за свою кар'єру. Починаючи з 1988 року й аж до вчорашнього вечора, рекорд належав Каріму Абдул-Джаббару, який заробив 38 387 балів.
Хто привітав Леброна Джеймса
Сам Абдул-Джаббар був присутній на грі та одразу ж привітав Леброна Джеймса. Незабаром після цього на рекордсмена посипалися вітання з усього світу. Одне з них баскетболісту адресував один із найкращих футболістів світу Кіліан Мбаппе. Француз виклав у соціальних мережах фото з Леброном Джеймсом і написав "Найвидатніший".
Привітав ветерана та лідер "Бруклін Нетс" Кевін Дюрант. Він написав, що завжди черпав сили та натхнення у грі Леброна Джеймса.
А президент США Джо Байден записав спеціальне відео, де привітав Леброна Джеймса з унікальним досягненням.
. @POTUS congratulated @KingJames on breaking all-time scoring record. pic.twitter.com/gxxBxXZOUN— Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) February 8, 2023
"Леброне, вітаю тебе. Ти побив цей пекельний рекорд за допомогою свого серця і душі. Ти підняв цю гру. Подібно до Каріма Абдул-Джаббара, Білла Расселла та інших, хто був до тебе, ти кинув виклик і надихнув націю стати кращим, досягти більшого і повністю виконати свою обіцянку", — заявив Джо Байден.
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