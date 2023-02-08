Украинских футболистов могут дисквалифицировать за сотрудничество с россиянами

Некоторые украинские спортсмены продолжают выступать и работать в российских клубах

В Украинской ассоциации футбола намерены рассмотреть дела футболистов, тренеров и футзалистов, которые сотрудничали с оккупантами после начала полномасштабного российского вторжения.

В случае, если вина этих спортсменов будет доказана, их ждет дисквалификация, сообщает официальный сайт УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассматривает дела в отношении спортсменов, которые сотрудничают с россиянами на временно оккупированных территориях Украины. Изучаются дела и тех, кто продолжает работать в россии или переехал туда после начала войны.

Кого могут дисквалифицировать?

Одним из самых известных подробных примеров является опорных полузащитник Дмитрий Иванисеня. Воспитанник донецкого "Шахтера" еще в 2021 году перешел в российский клуб "Крылья Советов", в составе которого выступает по сей день.

Помимо него на рассмотрении находятся дела футболиста Александр Масалова, футзалиста Евгения Иваняка, тренеров Виталия Виценца и Геннадия Зубова.

В то же время уже пожизненно дисквалифицированы президент симферопольской "Таврии" Эдуард Реплиевский, тренер Сергей Шевченко, а также наблюдатели арбитража Сергей Толмачев и Олег Муравьев.

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