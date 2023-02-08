Українських футболістів можуть дискваліфікувати за співпрацю з росіянами

Деякі українські спортсмени продовжують виступати та працювати у російських клубах

В Українській асоціації футболу мають намір розглянути справи футболістів, тренерів та футзалістів, які співпрацювали з окупантами після початку повномасштабного російського вторгнення.

У разі, якщо провину цих спортсменів буде доведено, на них чекає дискваліфікація, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглядає справи щодо спортсменів, які співпрацюють із росіянами на тимчасово окупованих територіях України. Вивчаються справи й тих, хто продовжує працювати у росії чи переїхав туди після початку війни.

Кого можуть дискваліфікувати?

Одним із найвідоміших докладних прикладів є опорний півзахисник Дмитро Іванісеня. Вихованець донецького "Шахтаря" ще у 2021 році перейшов до російського клубу "Крила Рад", у складі якого виступає донині.

Крім нього, на розгляді знаходяться справи футболіста Олександр Масалова, футзаліста Євгена Іваняка, тренерів Віталія Віценца та Геннадія Зубова.

Водночас вже довічно дискваліфікований президент сімферопольської "Таврії" Едуард Реплієвський, тренер Сергій Шевченко, а також спостерігачі арбітражу Сергій Толмачов та Олег Муравйов.

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