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"Ми розчаровані": тренера "ПСЖ" засмутив матч ЛЧ із "Баварією"

15 лютого 2023 07:36
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Матч ПСЖ та Баварії — тренер Галтьє незадоволений рахунком
Наставник нагадав про те, що його команда поки що не вилетіла з єврокубків.
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер французького "ПСЖ" Крістоф Галтьє прокоментував результат першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Парижани на своєму полі поступилися "Баварії" (0:1).

Наставник вважає, що суперник не заслужив на перемогу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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До середини лютого 2023 року "ПСЖ" зазнав вже п'ятої поразки в сезоні. При цьому за весь минулий сезон парижани програли лише чотири рази.

ПСЖ - Баварія

Ігрові проблеми "ПСЖ"

Єдиний гол у матчі з "Баварією" "ПСЖ" пропустив на 53-й хвилині, коли відзначився Кінгслі Коман. Мюнхенці догравали матч у меншості, але все одно втримали перемогу.

"Ми знали, що цей поєдинок буде важким. Не всі футболісти зіграли так, як треба. "Баварія" провели добрі перші 60 хвилин гри й заслужила гол. Але потім "ПСЖ" налагодив командні взаємодії та перевершував суперника у всіх ігрових компонентах. забити не вдалося.

Ми дуже розчаровані. Ця поразка ще не означає виліт із турніру. Я підозрював, що якщо ми гратимемо так, без глибини, без вертикальності, то у нас буде дуже важкий перший тайм. Знав як виправити ситуацію. Але щойно я вирішив випустити на поле Мбаппе, "Баварія" забила гол. Все вирішиться у матчі-відповіді", — розповів Крістоф Галтьє.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

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