Матч ПСЖ та Баварії — тренер Галтьє незадоволений рахунком

Наставник нагадав про те, що його команда поки що не вилетіла з єврокубків.

Головний тренер французького "ПСЖ" Крістоф Галтьє прокоментував результат першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Парижани на своєму полі поступилися "Баварії" (0:1).

Наставник вважає, що суперник не заслужив на перемогу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

До середини лютого 2023 року "ПСЖ" зазнав вже п'ятої поразки в сезоні. При цьому за весь минулий сезон парижани програли лише чотири рази.

Ігрові проблеми "ПСЖ"

Єдиний гол у матчі з "Баварією" "ПСЖ" пропустив на 53-й хвилині, коли відзначився Кінгслі Коман. Мюнхенці догравали матч у меншості, але все одно втримали перемогу.

"Ми знали, що цей поєдинок буде важким. Не всі футболісти зіграли так, як треба. "Баварія" провели добрі перші 60 хвилин гри й заслужила гол. Але потім "ПСЖ" налагодив командні взаємодії та перевершував суперника у всіх ігрових компонентах. забити не вдалося.

Ми дуже розчаровані. Ця поразка ще не означає виліт із турніру. Я підозрював, що якщо ми гратимемо так, без глибини, без вертикальності, то у нас буде дуже важкий перший тайм. Знав як виправити ситуацію. Але щойно я вирішив випустити на поле Мбаппе, "Баварія" забила гол. Все вирішиться у матчі-відповіді", — розповів Крістоф Галтьє.

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