Відомі склади команд на матч АПЛ Арсенал — Манчестер Сіті

Відомі склади команд на "чемпіонський" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті": Зінченко в основі
Лондонський "Арсенал" приймає на стадіоні "Емірейтс" "Манчестер Сіті" у рамках перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги.
Стали відомі стартові склади обох команд, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Завдяки недавнім невдачам "Арсеналу" відставання "Манчестер Сіті" від лідера турнірної таблиці АПЛ скоротилося до трьох очок. "Каноніри" ще мають матч у запасі, але у разі поразки психологічний тиск на футболістів столичного клубу сильно зросте.
#ARSMCI Arsenal vs Man City— FC EPL TV (@FC4EPL) February 15, 2023
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"Манчестер Сіті" виграв шість поспіль останніх матчів проти "Арсеналу" у всіх турнірах. Але й команда Хосепа Гвардіоли останнім часом почала часто помилятися. До того ж кілька днів тому травмувався провідний бомбардир "Сіті" Ерлінг Холанд, але він вийшов у стартовому складі "міщан".
"Арсенал" — "Манчестер Сіті"
"Арсенал": Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко — Жоржіньо, Джака — Едегор, Сака, Мартінеллі — Нкетіа.
Тренер: Мікель Артета.
"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Родріго — Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез, Гріліш — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.
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