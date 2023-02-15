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Відомі склади команд на "чемпіонський" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті": Зінченко в основі

15 лютого 2023 20:46
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Відомі склади команд на матч АПЛ Арсенал — Манчестер Сіті
Зінченко та Холанд зіграють з перших хвилин
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" приймає на стадіоні "Емірейтс" "Манчестер Сіті" у рамках перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги.

Стали відомі стартові склади обох команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Завдяки недавнім невдачам "Арсеналу" відставання "Манчестер Сіті" від лідера турнірної таблиці АПЛ скоротилося до трьох очок. "Каноніри" ще мають матч у запасі, але у разі поразки психологічний тиск на футболістів столичного клубу сильно зросте.

"Манчестер Сіті" виграв шість поспіль останніх матчів проти "Арсеналу" у всіх турнірах. Але й команда Хосепа Гвардіоли останнім часом почала часто помилятися. До того ж кілька днів тому травмувався провідний бомбардир "Сіті" Ерлінг Холанд, але він вийшов у стартовому складі "міщан".

"Арсенал" — "Манчестер Сіті"

"Арсенал": Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко — Жоржіньо, Джака — Едегор, Сака, Мартінеллі — Нкетіа.

Тренер: Мікель Артета.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Родріго — Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез, Гріліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо" Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.

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