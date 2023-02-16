Шахтар проти Ренна и відомі стартові склади команд

Ракицький та Келсі розпочнуть матч на лаві запасних

У рамках першого поєдинку 1/16 Ліги Європи донецький "Шахтар" приймає у Варшаві французький "Ренн". "Гірники" вийдуть на поле у максимально бойовому складі.

Ігор Йовичевич кинув у бій найперевіреніших бійців, а новачки опинилися на лаві запасних, повідомляють Новини.LIVE.

Донецький "Шахтар" вийде на поле вперше після тримісячної паузи, яка ділить сезон у чемпіонаті України на дві частини. "Гірники" опинилися в Лізі Європи після того, як посіли третє місце у своєму квартеті на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Французький "Ренн" минулої осені демонстрував хороший футбол і піднявся на третє місце в турнірній таблиці Ліги 1. У плей-офф Ліги Європи команда вийшла з другого місця, пропустивши вперед "Фенербахче", але випередивши АЕК та "Динамо".

Наставник "Шахтаря" Ігор Йовічевіч вирішив обійтися без новачків команди, але двоє з них опинилися в запасі. Це Ярослав Ракицький і форвард Кевін Келсі, який повернувся до клубу.

Склади на матч "Шахтар" — "Ренн"

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Тренер: Ігор Йовичевич.

"Ренн": Манданда — Спенс, Омарі, Білочан, Трюфферт — Доку, Буріжо (капітан), Угочукву, Токо Екамбі — Калімуендо, Гуірі.

Тренер: Бруно Женезіо.

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