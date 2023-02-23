Михайло Мудрик став об'єктом для жорсткої критики в Англії

Українець зіткнувся з проблемами у Лондоні

Колишній півзахисник збірної Англії та лондонського "Арсеналу" Пол Мерсон розкритикував новачка "Челсі" Михайла Мудрика.

Експерт вважає, що столичний клуб переплатив за трансфер молодого півзахисника, повідомляє Goal.com.

22-річний Михайло Мудрик ще не пізнав радість перемог у складі "Челсі", куди він перейшов понад місяць тому з донецького "Шахтаря". Українець приєднався до англійської команди не у найкращий для лондонців момент. У десяти останніх матчах у всіх турнірах "сині" здобули лише одну перемогу.

Провал "Челсі"

Загалом у січні-2023 "Челсі" витратив на новачків понад 300 млн євро. Фернандес, Фелікс і Мудрик поки що лише адаптуються у новій команді, лише епізодично демонструючи футбол високого класу.

Не дивно, що "Челсі" все частіше стикається з критикою. Головним об'єктом для глузування залишаються дії тренерського штабу "синіх", але дістається і новачкам команди.

Критика Мудрика

Пол Мерсон, який зробив себе ім'я в "Арсеналі", розкритикував одночасно і "Челсі", і Михайла Мудрика, який міг перейти не до "синіх", а до "канонірів". Експерт вважає, що за кілька матчів у складі "Челсі" українець не продемонстрував нічого екстраординарного.

"Мені подобається стиль роботи Грема Поттера. Але коли я дивлюся на якість футболістів, у мене виникають питання. "Челсі" заплатив за Мудрика величезні гроші, проте Михайло майже нічого не показав, якщо не брати до уваги вдалі 20 хвилин за кілька матчів.

Кажуть, що футболісти потребують адаптації. Але коли платиш за гравця такі гроші, але у відповідь чекаєш, що цей процес пройде швидше. Нові футболісти "Челсі" не закривають проблемних позицій", — зазначив Пол Мерсон.

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