Ель Класико запам'ятається надовго – Реал та Барселона подарували видовищний матч

"Реал" та "Барселона" нанесли лише 2 удари в створ воріт

П'яте протистояння з "Реалом" провела "Барселона" під керівництвом Хаві – і здобула у них три перемоги. Крім того, на матчі Кубка Короля був побитий рекорд за відвідуваністю в Мадриді.

Цього разу долю зустрічі вирішила помилка захисників "вершкових", повідомляють Новини.LIVE.

За ходом сезону "галактікос" та "блаугранас" у чемпіонаті та Суперкубку Іспанії обмінялись перемогами з однаковим рахунком 3:1.

Похитнути такий стабільний стан речей повинна була зустріч на "Сантьяго Бернабеу", який побив власний рекорд за відвідуваність. На стадіоні під час реконструкції збільшили місткість на 1509 сидінь. На матч проти "Барселони" було продано 66 409 квитків.

Перед колективом Карло Анчелотті стояло важке завдання з подолання наслідків виснажливих зустрічей проти англійського "Ліверпуля" (5:2) та "Атлетіко" (1:1).

При цьому каталонці були очевидним аутсайдером. Травми Педрі, Дембеле та Левандовського; безславний виліт із єврокубків; жахлива поразка від "Альмерії" (0:1) минулого туру – все говорило проти них. Але вийшло все зовсім інакше. У столиці "Барса" зіграла зібрано, ефективно, і впевнено здобула результат.

Активніше розпочали господарі, вже під час першого виходу через правий фланг на побачення з Куртуа Модрич мав відкривати рахунок, але навіть за умови надзвичайного досвіду відверто затягнув із ударом, після чого потурбував сітку зі зовнішнього боку. Потім забив Бензема, але із положення поза грою.

Далі в першому таймі від "Вершкових" були лише шаблонні подачі та безхитрісний дриблінг. Араухо знову контролював Вінісіуса, а Кессьє жорстко грав з Кроосом.

А на 26-й хвилині забили каталонці – Кессьє вибіг на ворота, Куртуа його удар відбив, але точно в Мілітао, від якого м'яч закотився у сітку – 0:1.

Загалом тактично каталонці повністю переграли Мадрид. Їхній план спрацював - віддавши м'яч, "Барса" поставила "Реал" у незручне становище, створила більше моментів і домінувала у боротьбі. 5 квітня на "Камп Ноу" у матчі-відповіді "Реалу" доведеться важко.

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 0:1

Гол: Мілітао, 26 (автогол)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Родріго, 67) - Камавінга, Кроос (Чуамені, 74) - Вальверде, Модріч (Альваро, 84), Вінісіус - Бензема

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессьє (Роберто, 86) - Рафінья (Фаті, 69), Ферран Торрес, Гаві

Попередження: Вінісіус, 24, Начо, 55, Вальверде, 74 - Рафінья, 45, Гаві, 51, Кессьє, 66

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