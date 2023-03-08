Яремчук та Брюгге не зуміли пройти Бенфіку

Команда українця не зуміла вийти в чвертьфінал ЛІги Чемпіонів

Після перемоги на виїзді в першому матчі з рахунком 2:0 мало в кого були сумніви, що саме "Бенфіка" піде далі в цій парі Ліги Чемпіонів. Але були сподівання, що "Брюгге" хоча б спробує скласти конкуренцію у матчі-відповіді. Цього не сталося й український форвард Роман Яремчук також не допоміг.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

Вже з перших хвилин лісабонці змусили забути про сподівання бельгійців, створивши декілька гострих атак, навіть забили швидкий гол, коли Жоау Маріу ефектно переправив м’яч у сітку п’яткою, але його було відмінено через офсайд у Рамуша. Проте ще до перерви команда Романа Яремчука, який вийшов в основі, була змушена двічі діставати м'яч із сітки власних воріт.

Треба віддати належне "Брюгге". Ближче до середини тайму вони спробували створити загрозу. Простріл Яремчука заблокував захисник лісабонців, Ганс Ванакен ударом в стінку загубив дуже перспективний штрафний удар.

Але варто було підопічним Паркера розкритися, як відразу вони отримали контратаку, яку реалізував Рафа Сілва. Піл завісу тайму ще один гол додав Гонсалу Рамуш та став став наймолодшим португальцем, який забивав два голи в плей-офф Ліги Чемпіонів (21 рік та 260 днів).

На 57-й хвилині португальці забили третій гол. Знову відзначився Рамуш та додав ще одне досягнення, як перший гравець команди, що взяв участь у трьох голах в матчі Ліги Чемпіонів з 2010 року.

На 70-й хвилині Лубада Сілла зніс у карному майданчику Жілберто, котрий незадовго до того вийшов на заміну, а Жоау Маріу чітко виконав пенальті та став першим гравцем для "Бенфіки", який забивав в п'яти поспіль матчах Ліги Чемпіонів з часів Ейсебіо.

За кілька хвилин португальський клуб повів 5:0 – відзначився Давід Нерес, якому асистував Жоау Невеш.

Наприкінці зустрічі єдиний гол для "Брюгге" провів Маєр. Український нападник Роман Яремчук відіграв трішки більше години. На рахунку українця xG 0.20, один удар головою повз ворота, один невдалий дриблінг, 18 дотиків до м'яча. 11 з 15 точних передач, одна точна довга передача, лише одне з чотирьох виграних єдиноборств та п'ять втрат м'яча. Яремчук за свої дії отримав оцінку 6.4 від аналітичного порталу Sofascore. Середня оцінка у команди 6.34.

Додамо, що на стадіоні його зустріли оплесками, адже попереднім клубом українського нападника була саме "Бенфіка". За лісабонців Роман провів 26 ігор та забив 6 м'ячів.



"Бенфіка" – "Брюгге" – 5:1

Голи: Рафа, 38, Рамуш, 45+2, 57, Маріу, 70, Нерес, 78, Маєр, 88

Бенфіка: Влаходімос — Ба (Жилберту, 63), Антоніо Сілва (Веріссімо, 89), Отаменді (Морато, 74), Грімальдо — Флорентіну, Шикіньо (Нерес, 63) — Аурснес, Маріу (Невеш, 74), Рафа Сілва — Рамуш.

Брюгге: Міньйоле — Мата (Одої, 62), Мехеле, Сілла, Б'юкенен, Нільсен — Ванакен (Ріц, 74), Сова (Нуса, 75), Маєр — Ланг (Оньєдіка, 46), Яремчук (Ютгла, 62).

Попередження: Яремчук, Ланг, Отмаенді, Сілла, Маєр.

Форвард збірної України Роман Яремчук проводить другий невдалий сезон поспіль. Він повернувся до знайомого чемпіонату Бельгії, але не зумів проявити себе у "Брюгге".

У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів "Челсі" прийняв на "Стемфорд Брідж" дортмундську "Боруссію". Англійську команду в цьому поєдинку влаштовувала лише перемога.