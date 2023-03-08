Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Данило Сікан із "Шахтаря" розповів, навіщо побив росіянина в Туреччині arrow

Данило Сікан із "Шахтаря" розповів, навіщо побив росіянина в Туреччині

8 березня 2023 21:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Данило Сікан із Шахтаря розповів, навіщо побив росіянина в Туреччині
Молодий гравець намагався уникнути конфлікту
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України та донецького "Шахтаря" Данило Сікан розкрив деталі конфлікту з росіянином на зборах у Туреччині.

Молодий футболіст розповів, чому вдарив опонента по обличчю в інтерв'ю клубному YouTube-каналу "гірників".

Читайте також:

21-річний Данило Сікан опинився в епіцентрі скандалу після того, як на зборах "Шахтаря" у Туреччині побився з російським туристом.

Данило Сікан

Хто спровокував конфлікт із Туреччиною

Футболіст розповів, що спровокувало конфлікт між ним та опонентом. Форвард не збирався застосовувати силу, проте росіянин не залишив іншого вибору.

"Це було ввечері. Я йшов із Ромою Терновим, який у нас займається взуттям. Ми йшли грати в більярд. Він був із дітьми, з жінкою. Бачить, що ми "Шахтар", що ми з України, і вигукнув "Спартак" чемпіон". Я на той момент не почув. Рома сказав мені, що він кричав. А я ще на початку зборів говорив, що якщо ні з ким із росіян не поб'ємося, то можна вважати, що збори провалено", — розповів Данило Сікан.

Українці не стали провокувати конфлікт, оскільки поряд були діти та інші туристи. Вони продовжили спокійно спілкуватися, але раптом почули крики російською мовою.

Данило Сікан побився з росіянином

Розв'язка протистояння

Сікан з другом пішли в номер, хоч уже тоді Данила переповнювали емоції. Не дочекавшись українців відповіді, росіянин пішов у свій номер. Проте згодом форвард "Шахтаря" знову зустрів цього туриста.

"Ми сиділи осторонь, спілкувалися з хлопцями. Він знову підійшов і почав щось кричати про "Спартак", свою країну, лаявся. Я встав, підійшов до нього. Слово за слово, я дав йому ляпас. Він упав на плитку, намагався підвестися, але у нього не вийшло. А через день їх вигнали з готелю", — пояснив Данило Сікан.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пішов на значне зниження зарплати заради регулярної ігрової практики.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

23:13 Зеленський вручив державні нагороди жінкам-захисницям

22:55 Adidas вперше за 30 років зазнає збитків: які причини

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

22:27 Подоляк пояснив, кому були вигідні аварії на "Північних потоках"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:18Зеленський висловив солідарність із протестувальниками в Грузії

Новина з відео

21:58 Українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину росіян

21:56 Народна синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні завтра

Новина з відео

21:53 Протестувальники у Тбілісі спробували прорватися до будівлі Парламенту, — ЗМІ

21:34 Трамп заявив, що "дозволив би" росії захопити частину України заради миру

Новина з відео

22:35 У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Новина з відео

21:58 Українські військові "затрофеїли" рідкісну командно-штабну машину росіян

Новина з відео

21:53 Протестувальники у Тбілісі спробували прорватися до будівлі Парламенту, — ЗМІ

Новина з відео

20:53 На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

Новина з відео

19:15 Що можна їсти у Великий піст: простий рецепт фантастичного булгуру з овочами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

17:34 Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Новина з відео

17:30 Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

Новина з відео

17:21 В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Актуальне по темі

None 8 Березень 17:26

Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

None 8 Березень 23:13

Зеленський вручив державні нагороди жінкам-захисницям

None 8 Березень 23:15

Adidas вперше за 30 років зазнає збитків: які причини

None 8 Березень 23:07

У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB