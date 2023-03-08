Данило Сікан із "Шахтаря" розповів, навіщо побив росіянина в Туреччині

Молодий гравець намагався уникнути конфлікту

Форвард збірної України та донецького "Шахтаря" Данило Сікан розкрив деталі конфлікту з росіянином на зборах у Туреччині.

Молодий футболіст розповів, чому вдарив опонента по обличчю в інтерв'ю клубному YouTube-каналу "гірників".

21-річний Данило Сікан опинився в епіцентрі скандалу після того, як на зборах "Шахтаря" у Туреччині побився з російським туристом.

Хто спровокував конфлікт із Туреччиною

Футболіст розповів, що спровокувало конфлікт між ним та опонентом. Форвард не збирався застосовувати силу, проте росіянин не залишив іншого вибору.

"Це було ввечері. Я йшов із Ромою Терновим, який у нас займається взуттям. Ми йшли грати в більярд. Він був із дітьми, з жінкою. Бачить, що ми "Шахтар", що ми з України, і вигукнув "Спартак" чемпіон". Я на той момент не почув. Рома сказав мені, що він кричав. А я ще на початку зборів говорив, що якщо ні з ким із росіян не поб'ємося, то можна вважати, що збори провалено", — розповів Данило Сікан.

Українці не стали провокувати конфлікт, оскільки поряд були діти та інші туристи. Вони продовжили спокійно спілкуватися, але раптом почули крики російською мовою.

Розв'язка протистояння

Сікан з другом пішли в номер, хоч уже тоді Данила переповнювали емоції. Не дочекавшись українців відповіді, росіянин пішов у свій номер. Проте згодом форвард "Шахтаря" знову зустрів цього туриста.

"Ми сиділи осторонь, спілкувалися з хлопцями. Він знову підійшов і почав щось кричати про "Спартак", свою країну, лаявся. Я встав, підійшов до нього. Слово за слово, я дав йому ляпас. Він упав на плитку, намагався підвестися, але у нього не вийшло. А через день їх вигнали з готелю", — пояснив Данило Сікан.

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