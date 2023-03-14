Манчестер Сіті проти Лейпцига — де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ

Команда Хосепа Гвардіоли зупинилася за крок від фіаско в єврокубках

Англійський "Манчестер Сіті" прийме німецький РБ "Лейпциг" у матчі-відповіді 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли вважається фаворитом зустрічі.

У першому поєдинку "городяни" зіграли на виїзді внічию з рахунком 1:1, нагадує портал Новини.LIVE.

"Ман Сіті" продовжує боротися за перемогу у трьох турнірах, у яких бере участь. Найближчої суботи "городяни" зіграють з "Бернлі" у чвертьфіналі Кубка Англії, але до цього на них чекає інше важливе протистояння.

Де і коли дивитися онлайн матч "Манчестер Сіті" — "Лейпциг"

У вівторок, 14 березня, на стадіоні "Етіхад" відбудеться матч у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Лейпцигом". О 22:00 за київським часом команди виведе на поле головний арбітр зі Словенії Славко Вінчич.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч ЛЧ онлайн. Він буде доступний на медіасервісі Megogo.

Анонс поєдинку "Манчестер Сіті" — "Лейпциг"

У "городян" наприкінці зими та на початку весни цього року дуже складний графік. Складається враження, що команда грає як економії енергії. Футболісти Гвардіоли не дуже засмутилися через те, що не зуміли виграти у Німеччині. Нічия стала прийнятним результатом.

RB Leipzig return to the Etihad! 🏟



Any excuse to watch @JackGrealish 's first #UCL goal! 🙌 pic.twitter.com/4TEfGWy4ZR — Manchester City (@ManCity) March 13, 2023

Цього сезону "Ман Сіті" знову намагається здобути перемогу в Лізі чемпіонів, заради чого може пожертвувати англійською Прем'єр-лігою. Відставання від "Арсеналу" складає п'ять очок. У разі вильоту з єврокубків виправдовувати фіаско в АПЛ не буде чим.

"Лейпциг" огидно розпочав шлях у Лізі чемпіонів восени минулого року. Але розгромна поразка від "Шахтаря" спонукала і самих футболістів, і керівництво клубу, яке вчасно замінило головного тренера. Через пів року "бики" зберігають добрі шанси обіграти одного з фаворитів ЛЧ та пробитися до чвертьфіналу турніру.

Два тижні тому гол голки Йошки Гвардіола "перевернув" гру в Німеччині. "Лейпциг" був близьким до перемоги, але не реалізував кілька добрих моментів біля воріт суперника. Це одна з головних проблем команди у сезоні. Друга – травми. В Англії не зіграють Гулачі, Діалло, Шлагер та Нкунку.

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