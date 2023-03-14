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"Манчестер Сіті" може вилетіти з Ліги чемпіонів уже сьогодні

14 березня 2023 06:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Сіті проти Лейпцига — де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ
Команда Хосепа Гвардіоли зупинилася за крок від фіаско в єврокубках
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Англійський "Манчестер Сіті" прийме німецький РБ "Лейпциг" у матчі-відповіді 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли вважається фаворитом зустрічі.

У першому поєдинку "городяни" зіграли на виїзді внічию з рахунком 1:1, нагадує портал Новини.LIVE.

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"Ман Сіті" продовжує боротися за перемогу у трьох турнірах, у яких бере участь. Найближчої суботи "городяни" зіграють з "Бернлі" у чвертьфіналі Кубка Англії, але до цього на них чекає інше важливе протистояння.

Де і коли дивитися онлайн матч "Манчестер Сіті" — "Лейпциг"

У вівторок, 14 березня, на стадіоні "Етіхад" відбудеться матч у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Лейпцигом". О 22:00 за київським часом команди виведе на поле головний арбітр зі Словенії Славко Вінчич.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч ЛЧ онлайн. Він буде доступний на медіасервісі Megogo.

Анонс поєдинку "Манчестер Сіті" — "Лейпциг"

У "городян" наприкінці зими та на початку весни цього року дуже складний графік. Складається враження, що команда грає як економії енергії. Футболісти Гвардіоли не дуже засмутилися через те, що не зуміли виграти у Німеччині. Нічия стала прийнятним результатом.

Цього сезону "Ман Сіті" знову намагається здобути перемогу в Лізі чемпіонів, заради чого може пожертвувати англійською Прем'єр-лігою. Відставання від "Арсеналу" складає п'ять очок. У разі вильоту з єврокубків виправдовувати фіаско в АПЛ не буде чим.

"Лейпциг" огидно розпочав шлях у Лізі чемпіонів восени минулого року. Але розгромна поразка від "Шахтаря" спонукала і самих футболістів, і керівництво клубу, яке вчасно замінило головного тренера. Через пів року "бики" зберігають добрі шанси обіграти одного з фаворитів ЛЧ та пробитися до чвертьфіналу турніру.

Два тижні тому гол голки Йошки Гвардіола "перевернув" гру в Німеччині. "Лейпциг" був близьким до перемоги, але не реалізував кілька добрих моментів біля воріт суперника. Це одна з головних проблем команди у сезоні. Друга – травми. В Англії не зіграють Гулачі, Діалло, Шлагер та Нкунку.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.

Головний тренер іспанської "Жирони" Мігель Анхель поділився думкою про прогрес українського півзахисника Віктора Циганкова.

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