Віктор Циганков став одним із найкращих гравців "Жирони" у матчі з "Атлетико"
У рамках 25 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" прийняла мадридський "Атлетіко". Гостям вдалося вирвати перемогу наприкінці драматичного поєдинку.
Віктор Циганков провів на полі майже всю зустріч, повідомляють Новини.LIVE.
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25-річний Віктор Циганков брав участь практично у всіх атаках "Жирони" у поєдинку проти "Атлетіко". Українець провів на полі 87 хвилин. Незабаром після його заміни мадридці забили єдиний гол у матчі зусиллями Альваро Морати.
Як зіграв Циганков
Каталонці у цьому поєдинку згаяли кілька можливостей для того, щоб забити гол. Голкіпер Ян Облак часто рятував "Атлетіко" та заслужено став найкращим футболістом протистояння. Він отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 7,9.
У складі "Жирони" одразу кілька футболістів здобули високий бал. Віктор Циганков, Алейш Гарсія та Сантьяго Буено заробили оцінку 6,8.
Український півзахисник зробив 38 дотиків м'яча, віддав 20 точні передачі з 27 (74%), у тому числі дві ключові. Циганков завдав одного удару в ворота, провів одну вдале обведення, заробив один фол і двічі успішно зіграв на перехопленні.
Нагадаємо, відомий український легкоатлет Роман Поліщук пожертвував життям, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.