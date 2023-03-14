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Віктор Циганков став одним із найкращих гравців "Жирони" у матчі з "Атлетико"

14 березня 2023 07:44
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Віктор Циганков став одним із найкращих гравців Жирони у матчі з Атлетико
Український півзахисник упустив кілька можливостей забити ще один гол за каталонську команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 25 туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" прийняла мадридський "Атлетіко". Гостям вдалося вирвати перемогу наприкінці драматичного поєдинку.

Віктор Циганков провів на полі майже всю зустріч, повідомляють Новини.LIVE.

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25-річний Віктор Циганков брав участь практично у всіх атаках "Жирони" у поєдинку проти "Атлетіко". Українець провів на полі 87 хвилин. Незабаром після його заміни мадридці забили єдиний гол у матчі зусиллями Альваро Морати.

Як зіграв Циганков

Каталонці у цьому поєдинку згаяли кілька можливостей для того, щоб забити гол. Голкіпер Ян Облак часто рятував "Атлетіко" та заслужено став найкращим футболістом протистояння. Він отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 7,9.

Віктор Циганков проти Атлетіко

У складі "Жирони" одразу кілька футболістів здобули високий бал. Віктор Циганков, Алейш Гарсія та Сантьяго Буено заробили оцінку 6,8.

Український півзахисник зробив 38 дотиків м'яча, віддав 20 точні передачі з 27 (74%), у тому числі дві ключові. Циганков завдав одного удару в ворота, провів одну вдале обведення, заробив один фол і двічі успішно зіграв на перехопленні.

Нагадаємо, відомий український легкоатлет Роман Поліщук пожертвував життям, утримуючи російських окупантів на донецькому напрямку під Бахмутом.

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