Інтер та Ман Сіті вийшли в 1/4 ЛЧ — Холанд повторив рекорд Мессі

Норвезький форвард англійської команди був нестримний на полі

У вівторок увечері відбулися ще два поєдинки у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів. Один із них завершився розгромним рахунком.

Форвард Ерлінг Холанд провів один із найрезультативніших поєдинків у кар'єрі, повідомляють Новини.LIVE.

Англійський "Манчестер Сіті" не помітив опір німецького "Лейпцигу". Перший гол "міщани" забили після сумнівного пенальті, натомість після цього відправили у ворота резервного голкіпера "биків" ще шість голів.

Досягнення Холанду

"Манчестер Сіті" — "Лейпциг" — 7:0 (3:0)

Перший матч — 1:1

Голи: Холанд, 22 (пенальті), 24, 45+2, 53, 57; Гюндоган, 49; Де Брюйне, 90+2

Ерлінг Холанд забив 30 голів у Лізі чемпіонів за менше матчів, ніж будь-який інший гравець в історії турніру. Норвежець досяг цієї позначки за 25 поєдинків. Попередній рекорд належав Руду Ван Ністелрою, йому знадобилося 34 матчі.

Також Холанд (22 роки та 236 днів) став наймолодшим гравцем, який забив 30 м'ячів у ЛЧ, він побив рекорд Мессі (23 роки та 131 день).

Ерлінг Холанд забив стільки ж голів у Лізі чемпіонів 30. Стільки ж у кількох інших відомих форвардів: футболісти:

Dейн Руні;

Антуан Грізманн;

Самуель Ето'О;

Кака.

Усього 20 гравців забили більше м'ячів у ЛЧ, ніж норвежець. Лише три гравці забили п'ять голів в одному матчі Ліги чемпіонів:

Ліонель Мессі ("Барселона" — "Баєр", березень 2012);

Луїс Адріано ("Шахтар" — БАТЕ, жовтень 2014).

У другому матчі цього вечора "Порту" не зумів удома зламати опір італійського "Інтера". Зустріч завершилася без голів, а наприкінці поєдинку було вилучено з поля капітан "драконів" Пепе.

"Порту" — "Інтер" — 0:0 (0:0)

Перший матч — 0:1

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