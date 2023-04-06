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Представниця Львівщини стала чемпіонкою України з вільної боротьби

6 квітня 2023 17:38
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Марта Байдака
Журналіст
Представниця Львівщини стала чемпіонкою України з вільної боротьби
У фіналі Олександра здобула перемогу над суперницею з Житомирщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Олександра Хоменець, мешканка Дрогобича Львівської області, стала чемпіонкою України з вільної боротьби серед юніорів U-20.

Про це повідомила Дрогобицька міська рада.

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На шляху до фіналу Олександра перемогла суперниць: Філіпович А. з Івано-Франківської області  — на туше (чиста перемога), Драганову Н. з Одеської області  — з рахунком 12:2. У фіналі Олександра здобула перемогу над суперницею Головенко А. з Житомирської області  — на туше (чиста перемога).

29-30 березня 2023 року у місті Коростень Житомирської області відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів U-20. Цей чемпіонат України був відбірковим етапом на участь у чемпіонаті Європи, який проходитиме у Іспанії та на участь у чемпіонаті світу, що матиме місце в Польщі.

Олександра Хоменець  — вихованка Дрогобицького осередку СДЮСШОР "Спартаківець" та ДМО ФСТ "Спартак".

Нагадаємо, ми раніше писали, що В України є шанс на проведення ЧС-2030 з футболу. Україна залишається у спільній заявці з Португалією, Іспанією та Марокко на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Принаймні, у цьому проєкті Україну бачить прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. 

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