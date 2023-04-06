Представниця Львівщини стала чемпіонкою України з вільної боротьби

У фіналі Олександра здобула перемогу над суперницею з Житомирщини

Олександра Хоменець, мешканка Дрогобича Львівської області, стала чемпіонкою України з вільної боротьби серед юніорів U-20.

Про це повідомила Дрогобицька міська рада.

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На шляху до фіналу Олександра перемогла суперниць: Філіпович А. з Івано-Франківської області — на туше (чиста перемога), Драганову Н. з Одеської області — з рахунком 12:2. У фіналі Олександра здобула перемогу над суперницею Головенко А. з Житомирської області — на туше (чиста перемога).

29-30 березня 2023 року у місті Коростень Житомирської області відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів U-20. Цей чемпіонат України був відбірковим етапом на участь у чемпіонаті Європи, який проходитиме у Іспанії та на участь у чемпіонаті світу, що матиме місце в Польщі.

Олександра Хоменець — вихованка Дрогобицького осередку СДЮСШОР "Спартаківець" та ДМО ФСТ "Спартак".

Нагадаємо, ми раніше писали, що В України є шанс на проведення ЧС-2030 з футболу. Україна залишається у спільній заявці з Португалією, Іспанією та Марокко на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Принаймні, у цьому проєкті Україну бачить прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.