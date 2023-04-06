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Представительница Львовщины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе

6 апреля 2023 17:38
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Марта Байдака
Журналист
Представительница Львовщины стала чемпионкой Украины по вольной борьбе
В финале Александра одержала победу над соперницей из Житомирской области
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Александра Хоменец, жительница Дрогобыча Львовской области, стала чемпионкой Украины по вольной борьбе среди юниоров U-20.

Об этом сообщил Дрогобычский городской совет.

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На пути к финалу Александра победила соперниц: Филиппович А. из Ивано-Франковской области  — на туше (чистая победа), Драганову Н. из Одесской области  — со счетом 12:2. В финале Александра одержала победу над соперницей Головенко А. из Житомирской области - на туше (чистая победа).

29-30 марта 2023 в городе Коростень Житомирской области состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди юниоров U-20. Этот чемпионат Украины был отборочным этапом на участие в чемпионате Европы, который будет проходить в Испании и на участие в чемпионате мира, который пройдет в Польше.

Александра Хоменец  — воспитанница Дрогобычской ячейки СДЮСШОР "Спартаковец" и ГМО ФСО "Спартак".

Напомним, мы ранее писали, что у Украины есть шанс на проведение ЧМ-2030 по футболу. Украина остается в совместной заявке с Португалией, Испанией и Марокко на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. По крайней мере, в этом проекте видит Украину премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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