В України є шанс на проведення ЧС-2030 з футболу — що відомо

Україна таки може провести Мундіаль

Україна залишається у спільній заявці з Португалією, Іспанією та Марокко на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Принаймні, у цьому проєкті Україну бачить прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Про це передає CNN.

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Деталі заяви

Перед початком Конгресу УЄФА Антоніу Кошта, розповідаючи про ЧС-2030, зробив згадку й про Україну.

"У нас є амбіція — разом з Іспанією, Марокко та Україною — організувати чемпіонат світу-2030 спільною заявкою, поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який об'єднує спорт та найкращі цінності двох континентів: Європи та Африки", — зазначив високопосадовець.

Варто додати, що Україна офіційно стала претендентом на проведення Мундіалю у жовтні минулого року. Спільна заявка було погоджена Володимиром Зеленським, а також урядами Португалії та Іспанії. Марокко ж долучили до проєкту у березні 2023 року. Водночас з'явилась інформація, що африканська країна начебто повинна замінити у заявці Україну.

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