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В України є шанс на проведення ЧС-2030 з футболу: що відомо

6 квітня 2023 12:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
В України є шанс на проведення ЧС-2030 з футболу — що відомо
Україна таки може провести Мундіаль
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Україна залишається у спільній заявці з Португалією, Іспанією та Марокко на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Принаймні, у цьому проєкті Україну бачить прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. 

Про це передає CNN. 

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Деталі заяви 

Перед початком Конгресу УЄФА Антоніу Кошта, розповідаючи про ЧС-2030, зробив згадку й про Україну. 

"У нас є амбіція — разом з Іспанією, Марокко та Україною — організувати чемпіонат світу-2030 спільною заявкою, поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який об'єднує спорт та найкращі цінності двох континентів: Європи та Африки", — зазначив високопосадовець. 

Антоніу Кошта

Варто додати, що Україна офіційно стала претендентом на проведення Мундіалю у жовтні минулого року. Спільна заявка було погоджена Володимиром Зеленським, а також урядами Португалії та Іспанії. Марокко ж долучили до проєкту у березні 2023 року. Водночас з'явилась інформація, що африканська країна начебто повинна замінити у заявці Україну. 

Нагадаємо, Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд може перевершити рекорд нападаючого "Тоттенгема" Харрі Кейна. 

У лондонському "Челсі" продовжують підбирати кандидатів на посаду головного тренера команди. За останню добу до цього списку додалися два нові прізвища.

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