У Украины есть шанс на проведение ЧМ-2030 по футболу: что известно
Украина остается в совместной заявке с Португалией, Испанией и Марокко на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. По крайней мере, в этом проекте Украину видит премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Об этом сообщает CNN.
Детали заявления
Перед началом Конгресса УЕФА Антониу Кошта, рассказывая о ЧМ-2030, сделал упоминание и об Украине.
"У нас есть амбиция — вместе с Испанией, Марокко и Украиной — организовать чемпионат мира-2030 совместной заявкой между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки", — отметил высокопоставленный чиновник.
Следует добавить, что Украина официально стала претендентом на проведение Мундиаля в октябре прошлого года. Совместная заявка была согласована Владимиром Зеленским, а также правительствами Португалии и Испании. Марокко присоединили к проекту в марте 2023 года. В то же время, появилась информация, что африканская страна вроде бы должна заменить в заявке Украину.
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