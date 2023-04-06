У Украины есть шанс на проведение ЧМ-2030 по футболу — что известно

Украина может провести Мундиаль

Украина остается в совместной заявке с Португалией, Испанией и Марокко на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. По крайней мере, в этом проекте Украину видит премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Об этом сообщает CNN.

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Детали заявления

Перед началом Конгресса УЕФА Антониу Кошта, рассказывая о ЧМ-2030, сделал упоминание и об Украине.

"У нас есть амбиция — вместе с Испанией, Марокко и Украиной — организовать чемпионат мира-2030 совместной заявкой между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки", — отметил высокопоставленный чиновник.

Следует добавить, что Украина официально стала претендентом на проведение Мундиаля в октябре прошлого года. Совместная заявка была согласована Владимиром Зеленским, а также правительствами Португалии и Испании. Марокко присоединили к проекту в марте 2023 года. В то же время, появилась информация, что африканская страна вроде бы должна заменить в заявке Украину.

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