Президенту Федерації футболу Іспанії загрожує ув'язнення через поцілунок: деталі

Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес з футболісткою. Фото: google.com

Президент іспанської Федерації футболу Луїс Рубіалес може отримати вирок — чотири роки в'язниці за те, що поцілував футболістку. Сталося це під час церемонії нагородження жіночої збірної Іспанії, яка виграла кубок світу.

Про це пише El Partidazo de COPE.

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Зазначається, що у прокуратурі звинуватили Луїса Рубіалеса в сексуальному насильстві та примусі. На відео можна побачити, як він цілує іспанську футболістку Дженніфер Ермосо.

Така ситуація викликала великий осуд суспільства. Своєю чергою спортсменка подала на нього заяву до правоохоронних органів.

Що каже Луїс Рубіалес

За словами президента іспанської федерації футболу, він поцілував дівчину спонтанно, будучи в стані ейфорії. Він додав, що сталося це за згодою футболістки.

Нагадаємо, президент французького футбольного клубу "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі був переобраний головою ради Асоціації європейських клубів (ECA). Після цього він прокоментував одну з найрезонансніших проблем у сучасному футболі.

Зазначимо, не встигли вболівальники "Манчестер Юнайтед" прийти до тями після неприємної ситуації з відходом Мейсона Грінвуда, як в англійському клубі прогриміло ще два скандали. Обидва вони пов'язані із гравцями команди Еріка Тен Хага.