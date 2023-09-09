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Президенту Федерации футбола Испании грозит заключение из-за поцелуя: детали

9 сентября 2023 00:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Президенту Федерации футбола Испании грозит заключение из-за поцелуя: детали
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес с футболисткой. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент испанской Федерации футбола Луис Рубиалес может получить приговор — четыре года тюрьмы за то, что поцеловал футболистку. Произошло это во время церемонии награждения женской сборной Испании, выигравшей кубок мира.

Об этом пишет El Partidazo de COPE.

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В прокуратуре обвинили Луиса Рубиалеса в сексуальном насилии и принуждении. На видео можно увидеть, как он целует испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Такая ситуация вызвала большое осуждение общества. В свою очередь спортсменка подала на него заявление в правоохранительные органы.

Что говорит Луис Рубиалес

По словам президента испанской федерации футбола, он поцеловал девушку спонтанно, находясь в состоянии эйфории. Он добавил, что произошло это с согласия футболистки.

Напомним, президент французского футбольного клуба "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был переизбран председателем совета Ассоциации европейских клубов (ECA). После этого он прокомментировал одну из самых резонансных проблем в современном футболе.

Отметим, не успели болельщики "Манчестер Юнайтед" прийти в себя после неприятной ситуации с уходом Мейсона Гринвуда, как в английском клубе прогремело еще два скандала. Оба они связаны с игроками команды Эрика Тэн Хага.

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