Принц Гаррі став на коліно біля українського спортсмена на "Іграх нескорених"
Британський принц Гаррі став навколішки перед українським спортсменом. Це сталося на "Іграх непокорених" у Дюссельдорфі.
Про це повідомляють ЗМІ.
Принц Гаррі на "Іграх нескорених"
"Ігри нескорених", започатковані принцом Гаррі, стартували в Дюссельдорфі. Спортсмени з України вже здобули кілька нагород.
Принц Гаррі, засновник цих ігор, також відвідав цей захід. Проходячи повз українську трибуну, він підійшов до вболівальника на інвалідному візку і на знак поваги та підтримки опустився на одне коліно поряд з ним.
Цей зворушливий момент був зафіксований на відео і вже отримав високу оцінку від українських глядачів за чемність і підтримку принца Гаррі.
Нагадаємо, що 12 вересня український військовий Микола Зарицький завоював перше "золото" на "Іграх нескорених". Він штовхав ядро у категорії IF1 з результатом 11,3 метра.
Також ми повідомляли, що на "Іграх нескорених" виступить українська команда з баскетболу на візках. Вона складається з поранених військових, які у зоні бойових дій залишилися без кінцівок.