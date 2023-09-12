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Принц Гаррі став на коліно біля українського спортсмена на "Іграх нескорених"

12 вересня 2023 21:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Принц Гаррі став на коліно біля українського спортсмена на "Іграх нескорених"
Принц Гаррі та український спортсмен. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Британський принц Гаррі став навколішки перед українським спортсменом. Це сталося на "Іграх непокорених" у Дюссельдорфі.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Принц Гаррі на "Іграх нескорених"

"Ігри нескорених", започатковані принцом Гаррі, стартували в Дюссельдорфі. Спортсмени з України вже здобули кілька нагород.

Принц Гаррі, засновник цих ігор, також відвідав цей захід. Проходячи повз українську трибуну, він підійшов до вболівальника на інвалідному візку і на знак поваги та підтримки опустився на одне коліно поряд з ним.

Цей зворушливий момент був зафіксований на відео і вже отримав високу оцінку від українських глядачів за чемність і підтримку принца Гаррі.

Нагадаємо, що 12 вересня український військовий Микола Зарицький завоював перше "золото" на "Іграх нескорених". Він штовхав ядро у категорії IF1 з результатом 11,3 метра.

Також ми повідомляли, що на "Іграх нескорених" виступить українська команда з баскетболу на візках. Вона складається з поранених військових, які у зоні бойових дій залишилися без кінцівок.

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