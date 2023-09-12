Принц Гарри встал на колено возле украинского спортсмена на "Играх непокоренных"
Британский принц Гарри встал на колено перед украинским спортсменом. Это произошло на "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе.
Об этом сообщают СМИ.
Принц Гарри на "Играх непокоренных"
"Игры непокоренных", основанные принцем Гарри, стартовали в Дюссельдорфе. Спортсмены из Украины уже завоевали несколько наград.
Принц Гарри, основатель этих игр, также посетил это мероприятие. Проходя мимо украинской трибуны, он подошел к болельщику на инвалидной коляске и в знак уважения и поддержки опустился на одно колено рядом с ним.
Этот трогательный момент был зафиксирован на видео и уже получил высокую оценку от украинских зрителей за учтивость и поддержку со стороны принца Гарри.
Напомним, что 12 сентября, украинский военный Николай Зарицкий завоевал первое "золото" на "Играх непокоренных". Он толкал ядро в категории IF1 с результатом 11,3 метра.
Также мы сообщали, что на "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий остались без конечностей.