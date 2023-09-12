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Принц Гарри встал на колено возле украинского спортсмена на "Играх непокоренных"

12 сентября 2023 21:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Принц Гарри встал на колено возле украинского спортсмена на "Играх непокоренных"
Принц Гарри и украинский спортсмен. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Британский принц Гарри встал на колено перед украинским спортсменом. Это произошло на "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе.

Об этом сообщают СМИ.

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Принц Гарри на "Играх непокоренных"

"Игры непокоренных", основанные принцем Гарри, стартовали в Дюссельдорфе. Спортсмены из Украины уже завоевали несколько наград.

Принц Гарри, основатель этих игр, также посетил это мероприятие. Проходя мимо украинской трибуны, он подошел к болельщику на инвалидной коляске и в знак уважения и поддержки опустился на одно колено рядом с ним.

Этот трогательный момент был зафиксирован на видео и уже получил высокую оценку от украинских зрителей за учтивость и поддержку со стороны принца Гарри.

Напомним, что 12 сентября, украинский военный Николай Зарицкий завоевал первое "золото" на "Играх непокоренных"​​​​​​​. Он толкал ядро в категории IF1 с результатом 11,3 метра.

Также мы сообщали, что на "Играх непокоренных" выступит украинская команда по баскетболу на колясках. Она состоит из раненых военных, которые в зоне боевых действий остались без конечностей.

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