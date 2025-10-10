Відео
Головна Спорт Пройшла церемонія поховання Ріккі Хаттона

Пройшла церемонія поховання Ріккі Хаттона

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:28
У Манчестері попрощалися з Ріккі Хаттоном: легенда боксу померла у 47
Похорон Ріккі Хаттона. Фото: Reuters

У Манчестері попрощалися з колишнім чемпіоном світу Ріккі Хаттоном. Легендарний для Британії боксер помер під час підготовки до повернення на ринг.

Прощання з боксером пройшло у Манчестерському соборі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Хаттон двічі ставав чемпіоном світу в першій напівсередній вазі за версіями IBF (2005—2006, 2007), WBA Super (2005—2006), в напівсередній вазі та за версією WBA (2006).

Поховання легендарного Хаттона

Тисячі шанувальників заповнили вулиці Манчестера, аби вшанувати одного з найулюбленіших і боксерів Британії.

Траурна процесія подолала 15-кілометровий маршрут через Манчестер. Вона стартувала біля пабу, де Хаттон часто проводив час, пройшла повз його зал у Гайді та завершилася біля собору. Увесь шлях фанати розмахували прапорами "Манчестер Сіті" — улюбленого клубу боксера.

На церемонії були присутні зірки боксу: Тайсон Ф'юрі, Амір Хан, Тоні Белью, Конор Бенн та Френк Бруно.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик "підробляє" в новій професії, хоча, й не має на це права.

Легенда "Манчестер Юнайтед" назвав тренера, який потрібен кризовому "Манчестер Юнайтед".

Великобританія бокс похорон Манчестер Сіті Ріккі Хаттон
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
