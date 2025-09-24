Стали відомі обставини смерті Ріккі Гаттона в Манчестері

Ріккі Гаттон на рингу. Фото: Reuters/Craig Brough

Нещодавно британський та світовий бокс вразила трагедія. Несподівана смерть колишнього чемпіона світу Ріккі Гаттона викликала безліч запитань, оскільки обставини події залишаються не до кінця ясними.

Боксер був знайдений мертвим 14 вересня у власному будинку недалеко від Манчестера, нагадує Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Першим тіло побачив його менеджер Пол Стік, який напередодні очікував Ріккі Гаттона на боксерському вечорі. Відсутність спортсмена викликала підозри, а деталі, що з'явилися, лише посилили тривогу навколо трагедії.

Ріккі Гаттон із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Деталі смерті Ріккі Гаттона

Ще кілька років тому британський боксер відкрито розповідав про важку депресію та спроби самогубства. Він зізнавався, що життя після завершення кар'єри стало для нього серйозним випробуванням.

Ріккі Гаттон у телестудії. Фото: Reuters/Adam Holt

Сім'я при цьому стверджує, що останнім часом Ріккі виглядав позитивним та навіть планував повернутися до тренувань. Смерть боксера знову порушує питання про підтримку спортсменів, які завершили кар'єру. Багато з них залишаються без стабільного доходу та стикаються з психологічними проблемами. Подібні історії вже траплялися в боксі, що робить трагедію Гаттона частиною ширшої проблеми.

Ріккі Гаттон увійшов в історію як один із найуспішніших британських боксерів. Він провів 48 боїв на професійному рингу, здобув 45 перемог, став чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та IBO в різних вагових категоріях. Останній поєдинок він провів у 2012 році проти українця В'ячеслава Сенченка, поступившись йому нокаутом.

Нагадаємо, легкоатлетка Марія Жодзик пройшла складний шлях від переслідування в Білорусі до другого місця на ЧС зі стрибків у висоту під польським прапором.

Тренер Олег Лужний уперше заговорив про можливе запрошення очолити збірну України.

У київського "Динамо" може з'явитися можливість повернутися в Лігу Європи, але остаточне рішення ще не ухвалено.