Стали известны обстоятельства смерти Рикки Хаттона в Манчестере

Рикки Хаттон на ринге. Фото: Reuters/Craig Brough

Недавно британский и мировой бокс потрясла трагедия. Неожиданная смерть бывшего чемпиона мира Рикки Хаттона вызвала множество вопросов, так как обстоятельства происшествия остаются не до конца ясными.

Боксер был найден мертвым 14 сентября в собственном доме недалеко от Манчестера, напоминает Telegraph.

Первым тело увидел его менеджер Пол Стик, который накануне ожидал Рикки Хаттона на боксерском вечере. Отсутствие спортсмена вызвало подозрения, а появившиеся детали лишь усилили тревогу вокруг трагедии.

Рикки Хаттон с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Детали смерти Рикки Хаттона

Еще несколько лет назад британский боксер открыто рассказывал о тяжелой депрессии и попытках самоубийства. Он признавался, что жизнь после завершения карьеры стала для него серьезным испытанием.

Рикки Хаттон в телестудии. Фото: Reuters/Adam Holt

Семья при этом утверждает, что в последнее время Рикки выглядел позитивным и даже планировал вернуться к тренировкам. Смерть боксера вновь поднимает вопрос о поддержке спортсменов, завершивших карьеру. Многие из них остаются без стабильного дохода и сталкиваются с психологическими проблемами. Подобные истории уже случались в боксе, что делает трагедию Хаттона частью более широкой проблемы.

Рикки Хаттон вошел в историю как один из самых успешных британских боксеров. Он провел 48 боев на профессиональном ринге, одержал 45 побед, стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO в разных весовых категориях. Последний поединок он провел в 2012 году против украинца Вячеслава Сенченко, уступив ему нокаутом.

