Главная Спорт Прошла церемония похорон Рикки Хаттона

Прошла церемония похорон Рикки Хаттона

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 19:28
В Манчестере попрощались с Рикки Хаттоном: легенда бокса умерла в 47
Похороны Рикки Хаттона. Фото: Reuters

В Манчестере попрощались с бывшим чемпионом мира Рикки Хаттоном. Легендарный для Британии боксер умер во время подготовки к возвращению на ринг.

Прощание с боксером прошло в Манчестерском соборе, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Хаттон дважды становился чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF (2005-2006, 2007), WBA Super (2005-2006), в полусреднем весе и по версии WBA (2006).

Похороны легендарного Хаттона

Тысячи поклонников заполнили улицы Манчестера, чтобы почтить одного из самых любимых боксеров Британии.

Траурная процессия преодолела 15-километровый маршрут через Манчестер. Она стартовала возле паба, где Хаттон часто проводил время, прошла мимо его зала в Хайди и завершилась возле собора. Весь путь фанаты размахивали флагами "Манчестер Сити" — любимого клуба боксера.

На церемонии присутствовали звезды бокса: Тайсон Фьюри, Амир Хан, Тони Белью, Конор Бенн и Фрэнк Бруно.

Великобритания бокс похороны Манчестер Сити Рикки Хаттон
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
