В Манчестере попрощались с Рикки Хаттоном: легенда бокса умерла в 47

Прошла церемония похорон Рикки Хаттона
В Манчестере попрощались с бывшим чемпионом мира Рикки Хаттоном. Легендарный для Британии боксер умер во время подготовки к возвращению на ринг.
Прощание с боксером прошло в Манчестерском соборе, сообщил портал Новини.LIVE.
Хаттон дважды становился чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF (2005-2006, 2007), WBA Super (2005-2006), в полусреднем весе и по версии WBA (2006).
Похороны легендарного Хаттона
Тысячи поклонников заполнили улицы Манчестера, чтобы почтить одного из самых любимых боксеров Британии.
Траурная процессия преодолела 15-километровый маршрут через Манчестер. Она стартовала возле паба, где Хаттон часто проводил время, прошла мимо его зала в Хайди и завершилась возле собора. Весь путь фанаты размахивали флагами "Манчестер Сити" — любимого клуба боксера.
На церемонии присутствовали звезды бокса: Тайсон Фьюри, Амир Хан, Тони Белью, Конор Бенн и Фрэнк Бруно.
Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик "подрабатывает" в новой профессии, хотя, и не имеет на это права.
Легенда "Манчестер Юнайтед" назвал тренера, который нужен кризисному "Манчестер Юнайтед".
Читайте Новини.LIVE!