ПСЖ стежить за лідером Челсі на тлі кризи в клубі

Енцо Мареска (ліворуч) сперечається з Джанлуїджі Доннаруммою. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Французький "ПСЖ" може підписати ще одну зірку світового футболу. Один із лідерів "Челсі" незадоволений ситуацією в англійському клубі.

Півзахисник "Челсі" Енцо Фернандес опинився у сфері інтересів чемпіонів Франції, повідомляє ESPN.

Реклама

Читайте також:

Паризький клуб уважно стежить за ситуацією в лондонській команді на тлі кадрових змін у тренерському штабі. Зазначається, що нестабільність усередині "Челсі" може зіграти свою роль у майбутньому, однак у "ПСЖ" не планують робити конкретних кроків щодо трансферу аргентинця в поточне вікно.

Енцо Фернандес став зіркою в АПЛ

У нинішньому сезоні аргентинець провів 30 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок вісім голів та три результативні передачі. Його контракт із "Челсі" розрахований до літа 2032 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 85 млн євро.

Енцо Фернандес б'є по воротах. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Енцо Фернандес перейшов у "Челсі" в січні 2023 року, ставши одним із найдорожчих придбань в історії клубу. З перших місяців у Лондоні аргентинець закріпився в основі та швидко перетворився на ключового гравця центру поля, навколо якого будується гра команди. За час виступів він зарекомендував себе як лідер на полі та в роздягальні, регулярно виходячи з капітанською пов'язкою.

Нагадаємо, захисник з АПЛ Олександр Зінченко достроково повернеться в "Арсенал", але не отримає гарантії ігрового часу.

Відомий тренер Йожеф Сабо розповів, як та чим підтримав Олександра Шовковського незабаром після звільнення з "Динамо".