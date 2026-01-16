Видео
Главная Спорт ПСЖ проведет переговоры о трансфере со звездой из АПЛ

ПСЖ проведет переговоры о трансфере со звездой из АПЛ

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 09:33
ПСЖ следит за лидером Челси на фоне кризиса в клубе
Энцо Мареска (слева) спорит с Джанлуиджи Доннаруммой. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Французский "ПСЖ" может подписать еще одну звезду мирового футбола. Один из лидеров "Челси" недоволен ситуацией в английском клубе. 

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес оказался в сфере интересов чемпионов Франции, сообщает ESPN



Парижский клуб внимательно следит за ситуацией в лондонской команде на фоне кадровых изменений в тренерском штабе. Отмечается, что нестабильность внутри "Челси" может сыграть свою роль в будущем, однако в "ПСЖ" не планируют делать конкретные шаги по трансферу аргентинца в текущее окно. 

Энцо Фернандес стал звездой в АПЛ

В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2032 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 85 млн евро. 

Энцо Фернандес
Энцо Фернандес бьет по воротам. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Энцо Фернандес перешел в "Челси" в январе 2023 года, став одним из самых дорогих приобретений в истории клуба. С первых месяцев в Лондоне аргентинец закрепился в основе и быстро превратился в ключевого игрока центра поля, вокруг которого строится игра команды. За время выступлений он зарекомендовал себя как лидер на поле и в раздевалке, регулярно выходя с капитанской повязкой.  

Напомним, защитник из АПЛ Александр Зинченко досрочно вернется в "Арсенал", но не получит гарантии игрового времени. 

Известный тренер Йожеф Сабо рассказал, как и чем поддержал Александра Шовковского вскоре после увольнения из "Динамо". 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Челси Энцо Фернандес
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
