ПСЖ следит за лидером Челси на фоне кризиса в клубе

Энцо Мареска (слева) спорит с Джанлуиджи Доннаруммой. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Французский "ПСЖ" может подписать еще одну звезду мирового футбола. Один из лидеров "Челси" недоволен ситуацией в английском клубе.

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес оказался в сфере интересов чемпионов Франции, сообщает ESPN.

Парижский клуб внимательно следит за ситуацией в лондонской команде на фоне кадровых изменений в тренерском штабе. Отмечается, что нестабильность внутри "Челси" может сыграть свою роль в будущем, однако в "ПСЖ" не планируют делать конкретные шаги по трансферу аргентинца в текущее окно.

Энцо Фернандес стал звездой в АПЛ

В нынешнем сезоне аргентинец провел 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи. Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2032 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 85 млн евро.

Энцо Фернандес бьет по воротам. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Энцо Фернандес перешел в "Челси" в январе 2023 года, став одним из самых дорогих приобретений в истории клуба. С первых месяцев в Лондоне аргентинец закрепился в основе и быстро превратился в ключевого игрока центра поля, вокруг которого строится игра команды. За время выступлений он зарекомендовал себя как лидер на поле и в раздевалке, регулярно выходя с капитанской повязкой.

