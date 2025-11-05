Пушич вважає, що Динамо може програти Зріньскі в єврокубку

Тренер Маріно Пушич в Україні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

На київське "Динамо" чекає непростий поєдинок із боснійською командою "Зріньскі" в Лізі Конференцій. Тренер Маріно Пушич вважає, що "біло-синім" буде непросто обіграти суперника.

Пушич в інтерв'ю порталу Bljesak.info детально описав сильні та слабкі сторони нинішнього "Динамо".

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич народився та виріс у боснійському місті "Мостар", яке представляє команда "Зріньскі", суперник "Динамо" по третьому раунду Ліги Конференцій. Фахівець неодноразово протистояв "біло-синім" на чолі "гірників" і знає, чого чекати від команди Олександра Шовковського.

Гравці "Динамо" перед матчем із "Шахтарем". Фото: пресслужба клубу

Як Пушич описав "Динамо"

Боснійський тренер відзначив швидкий перехід киян у контратаку як головну силу та фірмовий стиль команди. Він підкреслив, що футболісти "Динамо" фізично сильні та витривалі, добре грають в індивідуальних єдиноборствах та намагатимуться здобути свою першу перемогу в турнірі.

Маріно Пушич назвав Андрія Ярмоленка лідером "Динамо" на полі, а також відзначив Едуардо Герреро, хоча визнав, що відхід Владислава Ваната послабив атаку київської команди. Тренер наголосив, що основну ставку в сезоні "біло-сині" зроблять на чемпіонат та Кубок України, що дає "Зріньскі" непогані шанси на перемогу. Водночас кияни не будуть самі віддавати супернику перемогу, вони вийдуть на поле з граничною мотивацією.

Матч "Динамо" — "Зріньскі" відбудеться в четвер, 6 листопада, о 22:00 за київським часом.

