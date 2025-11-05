Пушич считает, что Динамо может проиграть Зриньски в еврокубке

Тренер Марино Пушич в Украине. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Киевское "Динамо" ждет непростой поединок с боснийской командой "Зриньски" в Лиге Конференций. Тренер Марино Пушич считает, что "бело-синим" будет непросто обыграть соперника.

Пушич в интервью порталу Bljesak.info подробно описал сильные и слабые стороны нынешнего "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич родился и вырос в боснийском городе "Мостар", который представляет команда "Зриньски", соперник "Динамо" по третьему раунду Лиги Конференций. Специалист неоднократно противостоял "бело-синим" во главе "горняков" и знает, чего ждать от команды Александра Шовковского.

Игроки "Динамо" перед матчем с "Шахтером". Фото: пресс-служба клуба

Как Пушич описал "Динамо"

Боснийский тренер отметил быстрый переход киевлян в контратаку в качестве главной силы и фирменного стиля команды. Он подчеркнул, что футболисты "Динамо" физически сильны и выносливы, хорошо играют в индивидуальных единоборствах и будут пытаться одержать свою первую победу в турнире.

Марино Пушич назвал Андрея Ярмоленко лидером "Динамо" на поле, а также отметил Эдуардо Герреро, хотя признал, что уход Владислава Ваната ослабил атаку киевской команды. Тренер подчеркнул, что основную ставку в сезоне "бело-синие" сделают на чемпионат и Кубок Украины, что дает "Зриньски" неплохие шансы на победу. Вместе с тем киевляне не будут сами отдавать сопернику победу, они выйдут на поле с предельной мотивацией.

Матч "Динамо" — "Зриньски" состоится в четверг, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, мы подробно описали историю любви бывшего тренера "Динамо" Олега Блохина и его супруги Ирины Дерюгиной.

Недавно стало известно, где сейчас живет и чем занимается популярная в прошлом ведущая Ириша Блохина.