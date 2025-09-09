Відео
Пушич після Шахтаря знайшов екзотичне місце роботи

Пушич після Шахтаря знайшов екзотичне місце роботи

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:25
Маріно Пушич після відставки з Шахтаря очолив клуб в ОАЕ
Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич вирішив, де працюватиме після невдалого періоду в Україні. Цей спеціаліст вперше з середини 90-х років минулого сторіччя не виграв з клубом срібні або золоті медалі чемпіонату.

Пушич працюватиме в ОАЕ, повідомив Telegram-каналу "Камон Плей".

Читайте також:
Марино Пушич
Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Пушич знову з роботою

Пушич очолив футбольний клуб "Аль-Джазіра" з ОАЕ.

Нова команда наразі посідає сьоме місце в чемпіонаті країни з трьома балами після двох турів. В минулому матчі команду на гру виводив технічний директор, бо не було головного тренера.

В першому турі клуб очолював Хуссей Аммута, який після поразки покинув посаду.

Пушич раніше в Україні виграв чемпіонат та Кубок, але третє місце в УПЛ і дивні методики тренувань привели до його відставки.

Раніше різноманітні джерела повідомляли, що він шукав роботу в Нідерландах, але нікого не зацікавив. 

Нагадаємо, український нападник Артем Довбик отримав можливість закріпитися в складі "Роми".

Український воротар Андрій Лунін не буде основним воротарем "Реалу" після того, як Тібо Куртуа покине команду.

робота футбол ОАЕ ФК Шахтар Маріно Пушич
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
