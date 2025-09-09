Маріно Пушич після відставки з Шахтаря очолив клуб в ОАЕ

Пушич після Шахтаря знайшов екзотичне місце роботи
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич вирішив, де працюватиме після невдалого періоду в Україні. Цей спеціаліст вперше з середини 90-х років минулого сторіччя не виграв з клубом срібні або золоті медалі чемпіонату.
Пушич працюватиме в ОАЕ, повідомив Telegram-каналу "Камон Плей".
Пушич знову з роботою
Пушич очолив футбольний клуб "Аль-Джазіра" з ОАЕ.
Нова команда наразі посідає сьоме місце в чемпіонаті країни з трьома балами після двох турів. В минулому матчі команду на гру виводив технічний директор, бо не було головного тренера.
В першому турі клуб очолював Хуссей Аммута, який після поразки покинув посаду.
Пушич раніше в Україні виграв чемпіонат та Кубок, але третє місце в УПЛ і дивні методики тренувань привели до його відставки.
Раніше різноманітні джерела повідомляли, що він шукав роботу в Нідерландах, але нікого не зацікавив.
Нагадаємо, український нападник Артем Довбик отримав можливість закріпитися в складі "Роми".
Український воротар Андрій Лунін не буде основним воротарем "Реалу" після того, як Тібо Куртуа покине команду.
Читайте Новини.LIVE!