Маріно Пушич після відставки з Шахтаря очолив клуб в ОАЕ

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич вирішив, де працюватиме після невдалого періоду в Україні. Цей спеціаліст вперше з середини 90-х років минулого сторіччя не виграв з клубом срібні або золоті медалі чемпіонату.

Пушич працюватиме в ОАЕ, повідомив Telegram-каналу "Камон Плей".

Пушич знову з роботою

Пушич очолив футбольний клуб "Аль-Джазіра" з ОАЕ.

Нова команда наразі посідає сьоме місце в чемпіонаті країни з трьома балами після двох турів. В минулому матчі команду на гру виводив технічний директор, бо не було головного тренера.

В першому турі клуб очолював Хуссей Аммута, який після поразки покинув посаду.

Пушич раніше в Україні виграв чемпіонат та Кубок, але третє місце в УПЛ і дивні методики тренувань привели до його відставки.

Раніше різноманітні джерела повідомляли, що він шукав роботу в Нідерландах, але нікого не зацікавив.

