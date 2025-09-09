Видео
Главная Спорт Пушич после Шахтера нашел экзотическое место работы

Пушич после Шахтера нашел экзотическое место работы

Дата публикации 9 сентября 2025 17:25
Марино Пушич пошел по стопам Сергея Реброва
Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич решил, где будет работать после неудачного периода в Украине. Этот специалист впервые с середины 90-х годов прошлого столетия не выиграл с клубом серебряные или золотые медали чемпионата.

Пушич будет работать в ОАЭ, сообщил Telegram-каналу "Камон Плей".

Марино Пушич
Пушич снова с работой

Пушич возглавил футбольный клуб "Аль-Джазира" из ОАЭ.

Новая команда пока занимает седьмое место в чемпионате страны с тремя баллами после двух туров. В прошлом матче команду на игру выводил технический директор, потому что не было главного тренера.

В первом туре клуб возглавлял марроканец Хуссей Аммута, который после поражения покинул пост.

Пушич ранее в Украине выиграл чемпионат и Кубок, но третье место в УПЛ и странные методики тренировок привели к его отставке.

Ранее различные источники сообщали, что он искал работу в Нидерландах, но никого не заинтересовал.

Напомним, украинский нападающий Артем Довбик получил возможность закрепиться в составе "Ромы".

Украинский вратарь Андрей Лунин не будет основным вратарем "Реала" после того, как Тибо Куртуа покинет команду.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
