Марино Пушич пошел по стопам Сергея Реброва

Пушич после Шахтера нашел экзотическое место работы
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич решил, где будет работать после неудачного периода в Украине. Этот специалист впервые с середины 90-х годов прошлого столетия не выиграл с клубом серебряные или золотые медали чемпионата.
Пушич будет работать в ОАЭ, сообщил Telegram-каналу "Камон Плей".
Пушич снова с работой
Пушич возглавил футбольный клуб "Аль-Джазира" из ОАЭ.
Новая команда пока занимает седьмое место в чемпионате страны с тремя баллами после двух туров. В прошлом матче команду на игру выводил технический директор, потому что не было главного тренера.
В первом туре клуб возглавлял марроканец Хуссей Аммута, который после поражения покинул пост.
Пушич ранее в Украине выиграл чемпионат и Кубок, но третье место в УПЛ и странные методики тренировок привели к его отставке.
Ранее различные источники сообщали, что он искал работу в Нидерландах, но никого не заинтересовал.
