Пушич зізнався, що його непокоїть перед матчем Шахтаря з Арсеналом

Пушич пояснив, як Шахтар зіграє з Арсеналом у Лізі чемпіонів
Донецький "Шахтар" готується до третього туру Ліги чемпіонів. Суперником української команди стане лондонський "Арсенал".
Головний тренер "гірників" Марино Пушич оцінив перспективи своєї команди перед грою з одним із грандів АПЛ, повідомляє "УПЛ ТБ".
Донецький "Шахтар" переміг на виїзді "Колос" (1:0) у рамках УПЛ. Одразу після цього футболісти донецької команди розпочали підготовку до гри Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсеналу". Наставник "гірників" вважає, що його підопічні мають складне випробування.
Що Пушич сказав про проблеми "Шахтаря"
Головний тренер донецької команди нагадав, що делегація "гірників" має здійснити цілу подорож, щоб дістатися на гру з "Арсеналом". Логістика виїзду на єврокубковий матч вимагає від "Шахтаря" провести у дорозі понад добу.
Маріно Пушич вважає "Арсенал" однією з найкращих команд світу. Тренер нагадав про те, що "каноніри" декілька сезонів поспіль виборюють перемогу в АПЛ.
"Ми розглядаємо це насамперед як неймовірне випробування та шанс продемонструвати себе. Звичайно, ми докладемо всіх зусиль, щоб продемонструвати свій малюнок гри", — пообіцяв Пушич.
У "Шахтаря" лише одне очко в активі після двох турів у Лізі чемпіонів. "Арсенал" набрав чотири бали.
"Каноніри" приймуть "гірників" у вівторок, 22 жовтня. Початок поєдинку о 22:00.
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