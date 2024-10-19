Пушич зізнався, що його непокоїть перед матчем Шахтаря з Арсеналом

Маріно Пушич спостерігає за грою "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" готується до третього туру Ліги чемпіонів. Суперником української команди стане лондонський "Арсенал".

Головний тренер "гірників" Марино Пушич оцінив перспективи своєї команди перед грою з одним із грандів АПЛ, повідомляє "УПЛ ТБ".

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Донецький "Шахтар" переміг на виїзді "Колос" (1:0) у рамках УПЛ. Одразу після цього футболісти донецької команди розпочали підготовку до гри Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсеналу". Наставник "гірників" вважає, що його підопічні мають складне випробування.

"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Пушич сказав про проблеми "Шахтаря"

Головний тренер донецької команди нагадав, що делегація "гірників" має здійснити цілу подорож, щоб дістатися на гру з "Арсеналом". Логістика виїзду на єврокубковий матч вимагає від "Шахтаря" провести у дорозі понад добу.

Данило Сікан повернувся на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Маріно Пушич вважає "Арсенал" однією з найкращих команд світу. Тренер нагадав про те, що "каноніри" декілька сезонів поспіль виборюють перемогу в АПЛ.

"Ми розглядаємо це насамперед як неймовірне випробування та шанс продемонструвати себе. Звичайно, ми докладемо всіх зусиль, щоб продемонструвати свій малюнок гри", — пообіцяв Пушич.

У "Шахтаря" лише одне очко в активі після двох турів у Лізі чемпіонів. "Арсенал" набрав чотири бали.

"Каноніри" приймуть "гірників" у вівторок, 22 жовтня. Початок поєдинку о 22:00.

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