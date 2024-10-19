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Пушич пояснив, як Шахтар зіграє з Арсеналом у Лізі чемпіонів

19 жовтня 2024 13:34
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич зізнався, що його непокоїть перед матчем Шахтаря з Арсеналом
Маріно Пушич спостерігає за грою "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" готується до третього туру Ліги чемпіонів. Суперником української команди стане лондонський "Арсенал".

Головний тренер "гірників" Марино Пушич оцінив перспективи своєї команди перед грою з одним із грандів АПЛ, повідомляє "УПЛ ТБ".

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Донецький "Шахтар" переміг на виїзді "Колос" (1:0) у рамках УПЛ. Одразу після цього футболісти донецької команди розпочали підготовку до гри Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсеналу". Наставник "гірників" вважає, що його підопічні мають складне випробування.

Шахтар Донецьк
"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Пушич сказав про проблеми "Шахтаря"

Головний тренер донецької команди нагадав, що делегація "гірників" має здійснити цілу подорож, щоб дістатися на гру з "Арсеналом". Логістика виїзду на єврокубковий матч вимагає від "Шахтаря" провести у дорозі понад добу.

Данило Сікан
Данило Сікан повернувся на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Маріно Пушич вважає "Арсенал" однією з найкращих команд світу. Тренер нагадав про те, що "каноніри" декілька сезонів поспіль виборюють перемогу в АПЛ.

"Ми розглядаємо це насамперед як неймовірне випробування та шанс продемонструвати себе. Звичайно, ми докладемо всіх зусиль, щоб продемонструвати свій малюнок гри", — пообіцяв Пушич.

У "Шахтаря" лише одне очко в активі після двох турів у Лізі чемпіонів. "Арсенал" набрав чотири бали.

"Каноніри" приймуть "гірників" у вівторок, 22 жовтня. Початок поєдинку о 22:00.

Нагадаємо, колишній півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькій команді.

А рекордсмен за кількістю "Золотих м'ячів" Ліонель Мессі розповів, хто має здобути цю нагороду у 2024 році.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Арсенал спорт Маріно Пушич

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