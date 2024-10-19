Пушич признался, что его беспокоит перед матчем Шахтера с Арсеналом

Марино Пушич наблюдает за игрой "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" готовится к третьему туру Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет лондонский "Арсенал".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич оценил перспективы своей команды перед игрой с одним из грандов АПЛ, сообщает "УПЛ ТБ".

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Донецкий "Шахтер" победил на выезде "Колос" (1:0) в рамках УПЛ. Сразу после этого футболисты донецкой команды начали подготовку к игре Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Наставник "горняков" считает, что его подопечным предстоит сложное испытание.

"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Пушич сказал о проблемах "Шахтера"

Главный тренер донецкой команды напомнил, что делегации "горняков" предстоит совершить целое путешествие, чтобы добраться на игру с "Арсеналом". Логистика выезда на еврокубковый матч требует от "Шахтера" провести в дороге больше суток.

Даниил Сикан вернулся на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Марино Пушич считает "Арсенал" одной из лучших команд мира. Тренер напомнил о том, что "канониры" несколько сезонов подряд борются за победу в АПЛ.

"Мы рассматриваем это в первую очередь как невероятное испытание и шанс продемонстрировать себя. Конечно, мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать свой рисунок игры", — пообещал Пушич.

У "Шахтера" всего одно очко в активе после двух туров в Лиге чемпионов. "Арсенал" набрал четыре балла.

"Канониры" примут "горняков" во вторник, 22 октября. Начало поединка в 22:00.

Напомним, бывший полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик может продолжить карьеру во французской команде.

А рекордсмен по количеству "Золотых мячей" Лионель Месси рассказал, кто должен получить эту награду в 2024 году.