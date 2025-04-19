Пушич звинуватив суддів у поразці Шахтаря від Колоса

Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" практично позбавив себе шансів захистити титул чемпіонів України з футболу. "Гірники" несподівано програли на своєму полі "Колосу".

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич поділився думкою про матч, повідомляє УПЛ ТБ.

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У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги "Колос" створив справжню сенсацію, обігравши в гостях "Шахтар" із рахунком 4:2. На рахунку вихованця "Динамо" Владислава Велетня виявився гол і три результативні передачі. Марлон Гомес забив 1000-й м'яч бразильців у "Шахтарі", але це не допомогло донецькій команді набрати хоча б одне очко.

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Що Пушич сказав про матч

Наставник "гірників" не захотів брати на себе провину за поразку команди. Він переклав відповідальність на бригаду арбітрів. Маріно Пушич заявив, що судді мали серйозний вплив на підсумковий поєдинок поєдинку та відібрали чистий гол у "Шахтаря".

Маріно Пушич не розуміє, чому рефері витратив 10 хвилин на вивчення відео повторів одного з епізодів матчу, але в підсумку ухвалив рішення на користь суперника "гірників". Тренер сподівався, що VAR-комп'ютер дасть арбітру повністю оцінити ігровий епізод.

"Ви забрали в нас чисте взяття воріт. Ви повністю вбиваєте ритм гри, вбиваєте інтенсивність, яка була присутня в перші 15 хвилин. Перегляд епізоду — я такого ніколи раніше не зустрічав у своєму житті", — заявив Пушич.

"Шахтар" залишився на 3 місці в турнірній таблиці УПЛ. Донецька команда відстає від "Динамо" на 10 очок.

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