Пушич обвинил судей в поражении Шахтера от Вереса

Пушич раскритиковал судейство после поражения Шахтера от Вереса
Донецкий "Шахтер" практически лишил себя шансов защитить титул чемпионов Украины по футболу. "Горняки" неожиданно проиграли на своем поле "Вересу".
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о матче, сообщает УПЛ ТБ.
В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги "Колос" сотворил настоящую сенсацию, обыграв в гостях "Шахтер" со счетом 4:2. На счету воспитанника "Динамо" Владислава Велетня оказался гол и три результативные передачи. Марлон Гомес забил 1000-й мяч бразильцев в "Шахтере", но это не помогло донецкой команде набрать хотя бы одно очко.
Что Пушич сказал о матче
Наставник "горняков" не захотел брать на себя вину за поражение команды. Он переложил ответственность на бригаду арбитров. Марино Пушич заявил, что судьи оказались серьезное влияние на итоговый поединок поединка и отобрали чистый гол у "Шахтера".
Марино Пушич не понимает, почему рефери потратил 10 минут на изучение видео повторов одного из эпизодов матча, но в итоге принял решение в пользу соперника "горняков". Тренер надеялся, что VAR-компьютер даст арбитру полностью оценить игровой эпизод.
"Вы забрали у нас чистое взятие ворот. Вы полностью убиваете ритм игры, убиваете интенсивность, которая присутствовала в первые 15 минут. Просмотр эпизода — я такого никогда раньше не встречал в своей жизни", — заявил Пушич.
"Шахтер" остался на 3 месте в турнирной таблице УПЛ. Донецкая команда отстает от "Динамо" на 10 очков.
Напомним, один из футболистов донецкого "Шахтера" летом может перейти в команду из чемпионата Турции.
Игорь Суркис назвал футболистов киевского "Динамо", по которым клуб ждет предложения о трансфере.
Один из лидеров "Динамо" поделился планами и рассказал, где собирается выступать в следующем сезоне.
До лета осталось чуть больше месяца, и несколько простых советов помогут избавиться от лишних килограммов перед началом пляжного сезона.
Читайте Новини.LIVE!