Пушич обвинил судей в поражении Шахтера от Вереса

Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" практически лишил себя шансов защитить титул чемпионов Украины по футболу. "Горняки" неожиданно проиграли на своем поле "Вересу".

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о матче, сообщает УПЛ ТБ.

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В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги "Колос" сотворил настоящую сенсацию, обыграв в гостях "Шахтер" со счетом 4:2. На счету воспитанника "Динамо" Владислава Велетня оказался гол и три результативные передачи. Марлон Гомес забил 1000-й мяч бразильцев в "Шахтере", но это не помогло донецкой команде набрать хотя бы одно очко.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Что Пушич сказал о матче

Наставник "горняков" не захотел брать на себя вину за поражение команды. Он переложил ответственность на бригаду арбитров. Марино Пушич заявил, что судьи оказались серьезное влияние на итоговый поединок поединка и отобрали чистый гол у "Шахтера".

Марино Пушич не понимает, почему рефери потратил 10 минут на изучение видео повторов одного из эпизодов матча, но в итоге принял решение в пользу соперника "горняков". Тренер надеялся, что VAR-компьютер даст арбитру полностью оценить игровой эпизод.

"Вы забрали у нас чистое взятие ворот. Вы полностью убиваете ритм игры, убиваете интенсивность, которая присутствовала в первые 15 минут. Просмотр эпизода — я такого никогда раньше не встречал в своей жизни", — заявил Пушич.

"Шахтер" остался на 3 месте в турнирной таблице УПЛ. Донецкая команда отстает от "Динамо" на 10 очков.

Напомним, один из футболистов донецкого "Шахтера" летом может перейти в команду из чемпионата Турции.

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