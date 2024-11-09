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Ракицький перейде в найбільш амбіційний клуб Першої ліги

9 листопада 2024 12:21
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослав Ракицький близький до переходу в Металіст 1925
Ярослав Ракицький. Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник Ярослав Ракицький невдовзі може знайти нову футбольну команду. Футболіст після закінчення минулого сезону перебуває у статусі вільного агента.

Ракицький може перебратися до української Першої ліги, повідомила SportArena.

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Патрік Ван Леувен
Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Новий клуб Ракицького

За інформацією джерела, Ракицький може перейти до харківського "Металісту 1925", президент якого Володимир Носов не шкодує коштів на свій проєкт.

На цю мить відомо, що у клубі розглядають варіант із підписанням Ракицького. До того ж із можливостями досвідченого захисника знайомий головний тренер харків'ян Патрік Ван Леувен, з яким вони працювали у "Шахтарі".

Зазначимо, що раніше чутки пов'язували 35-річного українця із чемпіонатами ОАЕ та Китаю.

У Першій лізі "Металіст 1925" виступає у групі Б, де посідає друге місце, відстаючи від СК "Полтава" на два бали. При цьому підопічні Ван Леувена виграли п'ять матчів поспіль.

Нагадаємо, голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін може стати гравцем італійського клубу.

Іспанію заради "ПСЖ" може залишити основний воротар "Реала" Тібо Куртуа.

Футбол трансфери Ярослав Ракіцький ФК Металіст 1925 футбол ФК Шахтар Перша ліга

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