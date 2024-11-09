Ярослав Ракицкий близок к переходу в Металлист 1925

Ярослав Ракицкий. Фото: "Шахтер"

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий вскоре может найти новую футбольную команду. Футболист после окончания прошлого сезона находится в статусе свободного агента.

Ракицкий может перебраться в украинскую Первую лигу, сообщила SportArena.

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Новый клуб Ракицкого

По информации источника, Ракицкий может перейти в харьковский "Металлист 1925", президент которого Владимир Носов не жалеет средств на свой проект.

На текущий момент известно, что в клубе рассматривают вариант с подписанием Ракицкого. К тому же, с возможностями опытного защитника знаком главный тренер харьковчан Патрик Ван Леувен, с которым они сотрудничали в "Шахтере".

Отметим, что ранее слухи связывали 35-летнего украинца с чемпионатами ОАЭ и Китая.

В Первой лиге "Металлист 1925" выступает в группе Б, где занимает второе место, отставая от СК "Полтава" на два бала. При этом подопечные Ван Леувена выиграли пять матчей подряд.

Напомним, голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может стать игроком итальянского клуба.

Испанию ради "ПСЖ" может покинуть основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа.