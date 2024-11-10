Ляпорт може перейти до мадридського Реала з Аль-Насра

Реал підпише гравця збірної Іспанії через кадрові проблеми
Керівництво мадридського "Реала" займається пошуком нового центрального захисника. У чемпіонів Іспанії почалися кадрові проблеми через велику кількість травм.
"Реал" має декілька кандидатів для трансферу, повідомляє El Gol Digital.
Пріоритетною трансферною метою мадридського клубу став Кастелло Люкеба із "РБ Лейпциг". Однак "Реал" не має наміру платити за 21-річного захисника стільки, скільки вимагає німецький клуб. "Бики" не готові продати свого гравця дешевше, ніж за 90 млн євро. Проте у списку потенційних новачків "бланкос" є ще один футболіст.
Ляпорт може перейти до "Реалу"
Захисник збірної Іспанії Емерік Ляпорт коштуватиме мадридцям дешевше, ніж Кастелло Люкеба. "Аль-Наср" із Саудівської Аравії хоче отримати за 30-річного футболіста 30 млн євро. Зазвичай "Реал" не сплачує таких грошей за вікових футболістів, проте цей трансфер виглядає оптимальним для іспанського клубу.
У сезоні 2024/2025 Ляпорт зіграв у всіх турнірах 15 поєдинків та забив 3 голи.
У лазареті мадридського "Реала" опинилися одразу 7 футболістів:
- Давид Алаба (розрив хрестоподібної зв'язки);
- Дані Карвахаль (розрив хрестоподібної зв'язки);
- Родріго (м'язова травма);
- Тібо Куртуа (розрив м'язів);
- Лукас Васкес (розрив м'язів);
- Орельєн Чуамені (вивих щиколотки);
- Едер Мілітао (розрив хрестоподібної зв'язки).
Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін опинився у сфері інтересів одного із найуспішніших клубів Європи.
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