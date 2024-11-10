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Реал підпише гравця збірної Іспанії через кадрові проблеми

10 листопада 2024 15:11
Станіслав Костюк - Редактор
Ляпорт може перейти до мадридського Реала з Аль-Насра
Гравці збірної Іспанії святкують перемогу. Фото: Reuters/Pablo Morano
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво мадридського "Реала" займається пошуком нового центрального захисника. У чемпіонів Іспанії почалися кадрові проблеми через велику кількість травм.

"Реал" має декілька кандидатів для трансферу, повідомляє El Gol Digital.

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Пріоритетною трансферною метою мадридського клубу став Кастелло Люкеба із "РБ Лейпциг". Однак "Реал" не має наміру платити за 21-річного захисника стільки, скільки вимагає німецький клуб. "Бики" не готові продати свого гравця дешевше, ніж за 90 млн євро. Проте у списку потенційних новачків "бланкос" є ще один футболіст.

Емерік Ляпорт
Емерік Ляпорт у "Аль-Насрі". Фото: Reuters

Ляпорт може перейти до "Реалу"

Захисник збірної Іспанії Емерік Ляпорт коштуватиме мадридцям дешевше, ніж Кастелло Люкеба. "Аль-Наср" із Саудівської Аравії хоче отримати за 30-річного футболіста 30 млн євро. Зазвичай "Реал" не сплачує таких грошей за вікових футболістів, проте цей трансфер виглядає оптимальним для іспанського клубу.

У сезоні 2024/2025 Ляпорт зіграв у всіх турнірах 15 поєдинків та забив 3 голи.

У лазареті мадридського "Реала" опинилися одразу 7 футболістів:

  • Давид Алаба (розрив хрестоподібної зв'язки);
  • Дані Карвахаль (розрив хрестоподібної зв'язки);
  • Родріго (м'язова травма);
  • Тібо Куртуа (розрив м'язів);
  • Лукас Васкес (розрив м'язів);
  • Орельєн Чуамені (вивих щиколотки);
  • Едер Мілітао (розрив хрестоподібної зв'язки).

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін опинився у сфері інтересів одного із найуспішніших клубів Європи.

В Україні несподівано помер колишній боксер В'ячеслав Узелков, відомо, де і коли відбудеться церемонія прощання.

Реал Мадрид футбол спорт Аль-Наср Футбол трансфери

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