Андрій Лунін підтримав Едера Мілітао після тяжкої травми

Едер Мілітао. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" знову зазнав втрати в центрі захисту. Другу тяжку травму за два роки отримав Едер Мілітао.

У соцмережах підтримав захисника воротар "вершкових" Андрій Лунін.

Читайте також:

Зазначимо, що "Реал" після поразок від "Барселони" (0:4) та "Мілана" (1:3) розібралися з "Осасуною" (4:0) у чемпіонаті Іспанії.

Лунін звернувся до Мілітао. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Що Лунін побажав Мілітао

Мілітао вдруге за два роки порвав хрестоподібні зв'язки коліна. Після медобстеження футболістові повідомили, що він пропустить дев'ять місяців.

"Сил і натхнення. Ти дуже сильний і повернешся ще краще. Ми всі чекаємо на тебе. Ми з тобою", — написав Лунін.

Зазначимо, що цього сезону "Реал" посідає друге місце турнірної таблиці Ла Ліги — у команди 27 очок після 12 турів. Мадридці на шість очок відстають від "Барселони"

Нагадаємо, раніше Лунін відмовився їхати до збірної України за сімейними обставинами. Пізніше футболіст натякнув, що його дружина Анастасія має проблеми зі здоров'ям.

Лунін може змінити "Реал" на відомий клуб із італійської Серії А.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав у команду одного із ветеранів, якого не випускає на полі.