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Лунин поддержал получившего тяжелейшую травму игрока Реала

10 ноября 2024 12:39
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Андрей Лунин поддержал Эдера Милитао после тяжелейшей травмы
Эдер Милитао. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Мадридский "Реал" снова понес утрату в центре защиты. Вторую тяжелейшую травму за два года получил Эдер Милитао.

В соцсетях поддержал защитника вратарь "сливочных" Андрей Лунин.

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Отметим, что "Реал" после поражений от "Барселоны" (0:4) и "Милана" (1:3) разобрались с "Осасуной" (4:0) в чемпионате Испании.

Андрей Лунин
Лунин обратился к Милитао. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Что Лунин пожелал Милитао

Милитао во второй раз за два года порвал крестообразные связки колена. После медобследования футболисту сообщили, что он пропустит девять месяцев.

"Сил и вдохновения. Ты очень сильный и вернешься еще лучше. Мы все ждем тебя. Мы с тобой", — написал Лунин.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Реал" занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги — у команды 27 очков после 12 туров. Мадридцы на шесть очков отстают от "Барселоны".

Напомним, ранее Лунин отказался ехать в сборную Украины по семейным обстоятельствам. Позже футболист намекнул, что у его жены Анастасии проблемы со здоровьем.

Лунин может сменить "Реал" на известный клуб из итальянской Серии А. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду одного из ветеранов, которого не выпускает на поле.

украинские легионеры (футбол) Эдер Милитао Реал Мадрид травма Андрей Лунин

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