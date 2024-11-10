Ляпорт может перейти в мадридский Реал из Аль-Насра

Игроки сборной Испании празднуют победу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Руководство мадридского "Реала" занимается поиском нового центрального защитника. У чемпионов Испании начались кадровые проблемы из-за большого количества травм.

У "Реала" есть несколько кандидатов для трансфера, сообщает El Gol Digital.

Читайте также:

Приоритетной трансферной целью мадридского клуба стал Кастелло Люкеба из "РБ Лейпциг". Однако "Реал" не собирается платить за 21-летнего защитника столько, сколько требует немецкий клуб. "Быки" не готовы продать своего игрока дешевле, чем за 90 млн евро. Однако в списке потенциальных новичков "бланкос" есть еще один футболист.

Эмерик Ляпорт в "Аль-Насре". Фото: Reuters

Ляпорт может перейти в "Реал"

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт будет стоить мадридцам дешевле, чем Кастелло Люкеба. "Аль-Наср" из Саудовской Аравии хочет получить за 30-летнего футболиста 30 млн евро. Обычно "Реал" не платит такие деньги за возрастных футболистов, однако этот трансфер выглядит оптимальным для испанского клуба.

В сезоне 2024/2025 Ляпорт сыграл во всех турнирах 15 поединков и забил 3 гола.

В лазарете мадридского "Реала" оказались сразу 7 футболистов:

Давид Алаба (разрыв крестообразной связки);

Дани Карвахаль (разрыв крестообразной связки);

Родриго (мышечная травма);

Тибо Куртуа (разрыв отводящей мышцы);

Лукас Васкес (разрыв отводящей мышцы);

Орельен Чуамени (вывих лодыжки);

Эдер Милитао (разрыв крестообразной связки).

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался в сфере интересов одного из самых успешных клубов Европы.

В Украине неожиданно скончался бывший боксер Вячеслав Узелков — известно, где и когда состоится церемония прощания.