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"Реал" ще не програв титул "Барселоні" у Ла-Лізі": Клопп похвалив Анчелотті

20 лютого 2023 22:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Юрген Клопп розповів усе, що думає про Карло Анчелотті
"Червоні" знову спробують обіграти "бланкос" у Лізі чемпіонів
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп зробив комплімент наставнику мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Ці команди зіграють одна з одною у 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

Німецький фахівець згадав про програний іспанцям фінал єврокубків в інтерв'ю офіційному сайту "червоних".

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Гіркі спогади

У вівторок, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 Ліги чемпіонів, у якому "Ліверпуль" прийме мадридський "Реал". Ці команди неодноразово протистояли одна одній останніми роками, і здебільшого перемагали іспанці.

Юрген Клопп

"Мені говорили, що після минулорічного фіналу Ліги чемпіонів Карло Анчелотті хвалив нашу команду. Не знаю, правда це чи ні. Але не сумніваюся, що ми мали вигравати ту зустріч. Але не вийшло з однієї простої причини: ми пропустили гол і не зуміли забити", — розповів Юрген Клопп.

Комплімент Анчелотті

Наставник "червоних" віддав належне своєму колезі, відзначивши людські та професійні якості італійського ветерана тренерського цеху. Клопп вважає, що "Реал" не провалив виступи в жодному з турнірів, у яких бере участь. Німець упевнений, що "бланкос" під силу навіть наздогнати "Барселону" в турнірній таблиці Ла Ліги.

"Карло Анчелотті — найспокійніший тренер, якого я коли-небудь зустрічав. Фантастична людина, скромна, дуже розумна і приємна. Його робота з командою — це зовсім інший рівень, і я дуже поважаю це і захоплююся.

"Реал" привабив дуже цікавих молодих гравців. Можливо в них не все добре в Прімері. Я не знаю, чи можна назвати це боротьбою, але "Барселона" попереду лише на кілька очок. "Реалу" цілком під силу відіграти цю різницю", — запевнив Юрген Клопп.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв на виїзді "Астон Віллу". Захисник Олександр Зінченко зробив подарунок одному із юних уболівальників команди.

Нагадаємо, воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

А дружина лідера збірної Португалії та клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду заінтригувала вболівальників футболіста.

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