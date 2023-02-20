Юрген Клопп розповів усе, що думає про Карло Анчелотті

"Червоні" знову спробують обіграти "бланкос" у Лізі чемпіонів

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп зробив комплімент наставнику мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Ці команди зіграють одна з одною у 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

Німецький фахівець згадав про програний іспанцям фінал єврокубків в інтерв'ю офіційному сайту "червоних".

Гіркі спогади

У вівторок, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 Ліги чемпіонів, у якому "Ліверпуль" прийме мадридський "Реал". Ці команди неодноразово протистояли одна одній останніми роками, і здебільшого перемагали іспанці.

"Мені говорили, що після минулорічного фіналу Ліги чемпіонів Карло Анчелотті хвалив нашу команду. Не знаю, правда це чи ні. Але не сумніваюся, що ми мали вигравати ту зустріч. Але не вийшло з однієї простої причини: ми пропустили гол і не зуміли забити", — розповів Юрген Клопп.

Комплімент Анчелотті

Наставник "червоних" віддав належне своєму колезі, відзначивши людські та професійні якості італійського ветерана тренерського цеху. Клопп вважає, що "Реал" не провалив виступи в жодному з турнірів, у яких бере участь. Німець упевнений, що "бланкос" під силу навіть наздогнати "Барселону" в турнірній таблиці Ла Ліги.

"Карло Анчелотті — найспокійніший тренер, якого я коли-небудь зустрічав. Фантастична людина, скромна, дуже розумна і приємна. Його робота з командою — це зовсім інший рівень, і я дуже поважаю це і захоплююся.

"Реал" привабив дуже цікавих молодих гравців. Можливо в них не все добре в Прімері. Я не знаю, чи можна назвати це боротьбою, але "Барселона" попереду лише на кілька очок. "Реалу" цілком під силу відіграти цю різницю", — запевнив Юрген Клопп.

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