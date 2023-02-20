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"Реал" еще не проиграл титул "Барселоне" в Ла Лиге": Клопп похвалил Анчелотти

20 февраля 2023 22:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп рассказал все, что думает о Карло Анчелотти
"Красные" снова попробуют обыграть "бланкос" в Лиге чемпионов
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал комплимент наставнику мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Эти команды сыграют друг с другом в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. 

Немецкий специалист вспомнил о проигранном испанцам финале еврокубков в интервью официальному сайту "красных". 

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Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" примет мадридский "Реал". Эти команды неоднократно противостояли друг другу в последние годы, и в большинстве случаев побеждали испанцы. 

Юрген Клопп

"Мне говорили, что после прошлогоднего финала Лиги чемпионов Карло Анчелотти хвалил нашу команду. Не знаю, правда это или нет. Но не сомневаюсь, что мы должны были выигрывать ту встречу. Но не получилось по одной простой причине: мы пропустили гол и не сумели забить", — рассказал Юрген Клопп.

Комплимент Анчелотти

Наставник "красных" отдал должное своему коллеге, отметив человеческие и профессиональные качества итальянского ветерана тренерского цеха. Клопп считает, что "Реал" не провалил выступления ни в одном из турниров, в которых участвует. Немец уверен, что "бланкос" по силам даже догнать "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги. 

"Карло Анчелотти — самый спокойный тренер, которого я когда-либо встречал. Фантастический человек, скромный, крайне умный и приятный. Его работа с командой — это совершенно другой уровень, и я очень уважаю это и восхищаюсь.

"Реал" привлек очень интересных молодых игроков. Может быть в них не все хорошо в Примере. Я не знаю, можно ли назвать это борьбой, но "Барселона" впереди всего на несколько очков. "Реалу" вполне по силам отыграть эту разницу", — заверил Юрген Клопп. 

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл на выезде "Астон Виллу". Защитник Александр Зинченко сделал подарок одному из юных болельщиков команды. 

Напомним, вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой". 

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