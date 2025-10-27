Реал відреагував на вилучення Луніна після матчу з Барселоною

Реал ухвалив важливе рішення з приводу Луніна після Ель Класіко
Мадридський "Реал" переміг "Барселону" в Ель Класіко з рахунком 2:1, але свято затьмарила масова бійка після фінального свистка. В епіцентрі конфлікту опинився український голкіпер "Реала" Андрій Лунін.
Він провів весь матч на лавці запасних, але став важливою дійовою особою поєдинку, повідомляє Diario AS.
Згідно зі звітом арбітра, Андрій Лунін покинув технічну зону і втрутився в інцидент між гравцями, що призвело до показу червоної картки. При цьому на відеозаписі видно, що воротар не вступав у пряме протистояння, а намагався розборонити учасників конфлікту.
Що чекає на Луніна далі
Керівництво мадридського клубу не погоджується з рішенням суддівської бригади й вже подало офіційну апеляцію. За інформацією журналіста Маріо Кортегани, "Реал" вважає покарання несправедливим і домагається скасування картки, щоб інцидент не вплинув на репутацію українського гравця.
Іспанська федерація футболу розгляне апеляцію найближчими днями. У разі задоволення запиту Лунін буде повністю звільнений від дисциплінарних наслідків та зможе зайняти місце в заявці вже в наступному турі Ла-Ліги.
Нагадаємо, дружина Андрія Луніна своєрідно відреагувала на вилучення футболіста після матчу.
Головними призвідниками бійки стали Вінісіус та Ямаль, які хотіли продовжити з'ясовувати стосунки за межами стадіону.
Читайте Новини.LIVE!