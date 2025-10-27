Відео
Україна
Реал ухвалив важливе рішення з приводу Луніна після Ель Класіко

Реал ухвалив важливе рішення з приводу Луніна після Ель Класіко

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:49
Оновлено: 12:48
Реал відреагував на вилучення Луніна після матчу з Барселоною
Андрій Лунін під час розминки. Фото: Reuters/Pavel Mikheyev

Мадридський "Реал" переміг "Барселону" в Ель Класіко з рахунком 2:1, але свято затьмарила масова бійка після фінального свистка. В епіцентрі конфлікту опинився український голкіпер "Реала" Андрій Лунін.

Він провів весь матч на лавці запасних, але став важливою дійовою особою поєдинку, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Згідно зі звітом арбітра, Андрій Лунін покинув технічну зону і втрутився в інцидент між гравцями, що призвело до показу червоної картки. При цьому на відеозаписі видно, що воротар не вступав у пряме протистояння, а намагався розборонити учасників конфлікту.

Андрей Лунин
Андрій Лунін (крайній праворуч) під час бійки. Фото: Reuters/Susana Vera

Що чекає на Луніна далі

Керівництво мадридського клубу не погоджується з рішенням суддівської бригади й вже подало офіційну апеляцію. За інформацією журналіста Маріо Кортегани, "Реал" вважає покарання несправедливим і домагається скасування картки, щоб інцидент не вплинув на репутацію українського гравця.

Іспанська федерація футболу розгляне апеляцію найближчими днями. У разі задоволення запиту Лунін буде повністю звільнений від дисциплінарних наслідків та зможе зайняти місце в заявці вже в наступному турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, дружина Андрія Луніна своєрідно відреагувала на вилучення футболіста після матчу.

Головними призвідниками бійки стали Вінісіус та Ямаль, які хотіли продовжити з'ясовувати стосунки за межами стадіону.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
