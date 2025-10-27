Реал отреагировал на удаление Лунина после матча с Барселоной

Реал принял важное решение по поводу Лунина после Эль Класико
Мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Класико со счётом 2:1, но праздник омрачила массовая потасовка после финального свистка. В эпицентре конфликта оказался украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.
Он провел весь матч на скамейке запасных, но стал важным действующим лицом поединка, сообщает Diario AS.
Согласно отчету арбитра, Андрей Лунин покинул техническую зону и вмешался в инцидент между игроками, что привело к показу красной карточки. При этом на видеозаписи видно, что вратарь не вступал в прямое противостояние, а пытался разнять участников конфликта.
Что ждет Лунина дальше
Руководство мадридского клуба не согласно с решением судейской бригады и уже подало официальную апелляцию. По информации журналиста Марио Кортеганы, "Реал" считает наказание несправедливым и добивается отмены карточки, чтобы инцидент не повлиял на репутацию украинского игрока.
Испанская федерация футбола рассмотрит апелляцию в ближайшие дни. В случае удовлетворения запроса Лунин будет полностью освобожден от дисциплинарных последствий и сможет занять место в заявке уже в следующем туре Ла Лиги.
Напомним, жена Андрей Лунина своеобразно отреагировала на удаление футболиста после матча.
Главными зачинщиками драки стали Винисиус и Ямаль, которые хотели продолжить выяснять отношения за пределами стадиона.
