Реал принял важное решение по поводу Лунина после Эль Класико

Реал принял важное решение по поводу Лунина после Эль Класико

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 12:49
обновлено: 12:48
Реал отреагировал на удаление Лунина после матча с Барселоной
Андрей Лунин во время разминки. Фото: Reuters/Pavel Mikheyev

Мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Класико со счётом 2:1, но праздник омрачила массовая потасовка после финального свистка. В эпицентре конфликта оказался украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Он провел весь матч на скамейке запасных, но стал важным действующим лицом поединка, сообщает Diario AS.

Читайте также:

Согласно отчету арбитра, Андрей Лунин покинул техническую зону и вмешался в инцидент между игроками, что привело к показу красной карточки. При этом на видеозаписи видно, что вратарь не вступал в прямое противостояние, а пытался разнять участников конфликта. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин (крайний справа) во время потасовки. Фото: Reuters/Susana Vera

Что ждет Лунина дальше

Руководство мадридского клуба не согласно с решением судейской бригады и уже подало официальную апелляцию. По информации журналиста Марио Кортеганы, "Реал" считает наказание несправедливым и добивается отмены карточки, чтобы инцидент не повлиял на репутацию украинского игрока.

Испанская федерация футбола рассмотрит апелляцию в ближайшие дни. В случае удовлетворения запроса Лунин будет полностью освобожден от дисциплинарных последствий и сможет занять место в заявке уже в следующем туре Ла Лиги. 

Напомним, жена Андрей Лунина своеобразно отреагировала на удаление футболиста после матча. 

Главными зачинщиками драки стали Винисиус и Ямаль, которые хотели продолжить выяснять отношения за пределами стадиона. 



